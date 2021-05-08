В Барнауле прошли уличные концерты у домов фронтовиков

В Барнауле поздравили ветеранов накануне Дня Победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле накануне Дня Победы прошли уличные концерты у домов фронтовиков. 8 мая артисты исполнили для ветеранов и других жителей города песни военных лет. Об этом сообщает мэрия.

- Участников Великой Отечественной войны поздравляли три выездные «Фронтовые бригады», сформированные из известных барнаульских исполнителей и служащих военно-космических войск», - пишет администрация города.

В Барнауле поздравили ветеранов накануне Дня Победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Концерты прошли по 15 адресам: на площади Адмирала Кузнецова, в сквере на пересечении улиц Взлетной и С.Ускова, на площадке у фонтана по ул. Панфиловцев, 22 и во дворах нескольких многоэтажек.

Один из ветеранов Андрей Савельевич Морозов - 10 мая ему исполнится 95 лет. Андрей Савельевич служил в I стрелковой роте, награжден орденом Отечественной Войны II степени, медалью «За победу над Японией».

В Барнауле поздравили ветеранов накануне Дня Победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле поздравили ветеранов накануне Дня Победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле поздравили ветеранов накануне Дня Победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле поздравили ветеранов накануне Дня Победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле поздравили ветеранов накануне Дня Победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле поздравили ветеранов накануне Дня Победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле поздравили ветеранов накануне Дня Победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле поздравили ветеранов накануне Дня Победы. Фото: Олег Укладов

В Барнауле поздравили ветеранов накануне Дня Победы. Фото: Олег Укладов

В Барнауле поздравили ветеранов накануне Дня Победы. Фото: Олег УКЛАДОВ