В Заринске пенсионерка выгуливала ребенка на поводке

Скриншот видео. Фото: со страницы vk.com/incident_22

В Заринске местные жители пожаловались на пенсионерку, которая выгуливала ребенка на поводке. Видео сделано издалека, на первый взгляд кажется, что ребенок привязан к веревке за шею. Это пишет «Инцидент Барнаул».

- По словам жителей дома №18/1 по улице Союза Республик, такую картину они наблюдают во дворе каждое утро, примерно в 11.00. На ребёнке удерживающее устройство (возможно, мальчик гиперактивен) либо просто какая-то верёвка, - пишет паблик.

Не исключено, что случай может заинтересовать правоохранительные органы, которые могут усмотреть в ее действиях состав уголовного преступления, например, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (156 УК РФ). Однако наличие удерживающего устройства еще ни о чем не говорит, более того, в детских магазинах даже продаются специальные «шлейки», которые нужны как раз для того, чтобы не упустить из виду подвижных детей.

В комментариях в соцсетях, жители заступились за женщину:

- Ничего в этом страшного, необычного или критичного нет. Вот смотрите, я сам с таким сталкивался, ребенка оставить не с кем, сидит бабушка, и она в состоянии обеспечить все потребности и нужды ребенка в пределах жилого помещения. Но надо же и гулять на свежем воздухе, а ребёнок быстрый, непослушный, резкий, может рвануть неожиданно и последствия могут быть весьма печальны. А бабушка в силу возраста и заболеваний не сможет резко среагировать, догнать или остановить ребенка. Так что всё нормально, - пишет Юрий Куртаков.

- Очень удобная шлейка, кстати, особенно когда ребенок только учится ходить и постоянно падает, а держать за руку иногда тяжело, так как рост у ребенка мелкий, и наклонка на бок приводит к быстрой боли в спине. Я такую же шлейку юзала полгода, некоторым людям в дикость конечно, но спина была дороже, - пишет Ольга Афанасьева.

- Моя бабуля меня за руку привязывала,говорила, убежит, прыгнет под машину, я не переживу, - рассказала Вероника.

Напомним, в 2019 году на Алтае погиб ребенок, которого пьяный дед на озере учил плавать — он привязал мальчика веревкой и сбрасывал с лодки в воду. Лодка опрокинулась, ребенок утонул.