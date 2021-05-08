Мангал доверь мастеру: в Барнауле вырос спрос на услуги шашлычников

Спрос вырос на 200%. Фото: Олег УКЛАДОВ

Длинные майские выходные стали поводом устроить праздник для себя и близких, что может быть лучше, чем под ласковыми лучами солнца пожарить шашлычок? Из особенностей этого сезона — спрос на услуги мастера. По сравнению с прошлым маем спрос на мастерство шашлычников вырос на 200%. Об этом сообщает портал Авито.

- Количество объявлений от специалистов по жарке мяса в Барнауле выросло на 50%, а спрос на их услуги — на 200% по сравнению с апрелем 2020 года, - сообщает пресс-служба.

Стоимость услуг такого повара зависит от количества гостей и от сложности меню — многие мастера, помимо шашлыка, предлагают приготовление плова, ухи и других блюд на углях.

В приготовлении традиционного майского блюда особое значение имеет процесс. Несмотря на популярность шашлыков, россияне предпочитают получать их с пылу с жару, а не ждать с доставкой: в преддверии майских праздников (неделя 19-25 апреля к неделе 12-18 апреля) спрос на доставку шашлыков в целом по России снизился на 18%, а в Барнауле — на 43%.

Вместе с ростом интереса к обустройству дач и участков растет и спрос на возведение печей, мангалов и целых кулинарных зон на загородных участках. Многие россияне вместе с беседкой или баней обзаводятся и собственной кухней на открытом воздухе.

Жители Барнаула за прошедший год оценили все преимущества загородной жизни: спрос на услуги по строительству кулинарных зон для шашлыков вырос в Барнауле на 22% по сравнению с концом прошлого месяца. При этом спрос на строительство барбекю-комплексов вырос в преддверии майских праздников на 28%, на строительство печей — на 18%.

Впрочем, и для тех, кто пока не готов к строительству, но хочет освоить новые кулинарные высоты, у предпринимателей есть решение — так, например, на Авито Услугах предлагают взять в аренду тандыр вместе со всеми необходимыми принадлежностями.