С жительницы Барнаула требуют 1 млн рублей за то, что она выложила в соцсети переписку мужа с любовницей

Дело Ольги рассматривал мировой судья Фото: из личного архива героя(ев) публикации

21-летняя любовница потребовала с жительницы Барнаула 1 млн рублей за то, что та опубликовала переписку с ее мужем. Такую огромную сумму иска в суде девушка объясняла тем, что она хочет свозить маму и бабушку на море, чтобы сгладить моральные страдания. Суд умерил ее аппетиты и обязал теперь уже бывшую жену выплатить 20 тыс. рублей компенсации морального вреда. Также женщину оштрафовали на 10 тыс. рублей в рамках уголовного дела за нарушение тайны переписки.

Молодая любовница

Ольга и Алексей (имя мужчины изменено – прим.авт.) прожили вместе 11 лет. Все изменилось в декабре 2019 года. Алексей стал пропадать на работе до поздней ночи (работал в одном из силовых ведомств), нередко приходил домой выпивший.

- Я списывала это на предновогодние корпоративы и усталость на работе, переживания из-за смерти отца, - рассказывает Ольга.

Странных звоночков становилось все больше и больше. Но, несмотря на это, они пытались завести второго ребенка. В январе прошлого года Ольга узнала, что беременна. На какое-то время жизнь наладилась. Однако вскоре муж но снова взялся за старое:

- У него опять начался график 24/7, командировки. Из-за нервов и постоянных ссор я потеряла ребёнка, - вспоминает Ольга.

Девушка узнала, что беременна. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Окружающие говорили, что, скорее всего, у него появилась другая женщина, в это жена не могла поверить. После очередной странной отговорки она решилась - подобрала пароль к его телефону и нашла переписку с любовницей – почти все время, которое он объяснял дедлайнами, спецзаданиями и командировками, супруг проводил в постели другой женщины.

- Я сопоставила все даты, нашла инстаграм его любовницы. Он говорил нам почти одни и те же слова. Как-то подарил одинаковые букеты из клубники: мне на выписку из больницы после того, как я потеряла ребенка, а ей, видимо, в честь праздника всех влюблённых. Только я отправилась домой оплакивать потерю, а её он повёз в Новосибирск в самый дорогой отель Marriot. Мне сказал, что в командировке, - рассказывает девушка.

Огромные долги

Мужчина влез в огромные долги. Ольга считает, что все деньги он спускал на любовницу.

- Когда мы с ним были в браке, то свои кредиты я платила сама, потом узнала, что у него кредитов на 1,5 млн рублей. Часть из этих денег выплачиваю я. Он возил любовницу по дорогим отелям, базам в Горном, Питер (мы тогда только узнали, что я беременна, но он решил сделать подарок не мне, а любовнице на день рождения). У нас с ней оказались общие знакомые, которые рассказали, что любовник оплатил ей увеличение груди, - рассказывает девушка.

Кстати, у Елены (имя изменено) на открытой странице в Инстаграме действительно есть пост, где она рассказывает об увеличении груди.

- Год назад я увеличила себе грудь. Зачем? Ответ простой! Захотела. Лет с 16-ти меня посетила эта идея, когда я активно начала встречать и видеть искусственную грудь. Моя была 1,5. Она меня не устраивала в полной мере […] Обошлось около 200 000, - писала девушка.

Кто в действительности оплатил эту процедуру, неизвестно, сама девушка и теперь уже ее законный супруг Алексей отказалась отвечать на вопросы.

- Это все домыслы, никакого документального подтверждения этому нет. В судебном заседании спор о разделе каких-либо обязательств, которые образовались в период брака, не завершен. Поэтому свидетельствовать о том, на чьи деньги произведены операции и иные траты, невозможно, - говорит юрист потерпевшей девушки и Алексея Ирина Захарова.

Развод

Алексей пытался спасти брак, делал попытки помириться, но супруга его не простила, и в сентябре прошлого года они развелись.

По словам Ольги, Алексей регулярно платит алименты. Раньше сумма составляла 19,5 тыс. рублей, а после того, как он лишился работы в органах, эта сумма уменьшилась до 7,6 тыс. рублей.

Мальчик остался жить с мамой. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Я подала иск на увеличение, так как я на сына трачу тысяч 20 только за секции, кружки и садик. Прибавьте к этому еду, одежду, книжки, игрушки, плюс я купила квартиру и теперь выплачиваю ипотеку, - рассказывает женщина.

Не извинилась перед любовницей

После того, как Ольга опубликовала переписку, бывший муж и его молодая возлюбленная написали на нее заявление в полицию. По закону, за нарушение тайны переписки предполагается уголовная ответственность.

- Я это сделала не из ревности, как это пишут на сайте следственного комитета. Мне хотелось справедливости, на тот момент про меня пустили слух, что я причастна к увольнению Алексея из органов, от меня отвернулись его родственники и часть друзей. Я хотела рассказать правду. Я не знала, что скрины нельзя публиковать, и никогда бы так не поступила, да и если бы бывший супруг позвонил, сказал, мол, остановись, дура, что ты делаешь, я бы сразу это удалила. Они просто пошли и написали заявление в полицию. Теперь у моего ребенка никогда не будет возможности устроиться на госслужбу или в органы, потому что у меня судимость. Бывший муж сказал, что ему все равно, - рассказывает Ольга.

Стоит отметить, что нарушение тайны переписки - это преступление небольшой тяжести. Дело могло бы кончиться примирением и прекращением дела, если бы Ольга извинилась перед девушкой… Ее права действительно ведь были нарушены. Но вторая сторона тоже не собиралась идти на встречу и возражала, чтобы в отношении Ольги применили такую меру уголовно-правого характера, как судебный штраф (то есть юридически она осталась бы не судима), требуя наказать женщину по все строгости закона.

- В течение длительного периода времени продолжалась следственная проверка. Подозреваемая, а позже обвиняемая удалила посты только перед судебным заседанием, были постоянные нападки с ее стороны, кроме того, она не принесла никаких извинений, - рассказывает юрист потерпевшей стороны Ирина Захарова.

«Любовницы идут за вашими мужьями»

Приговор еще не вступил в законную силу. По словам адвоката Ольги, их сторона собирается обжаловать сумму штрафа.

- Судом не были учтены важные обстоятельства, а именно - противоправность и аморальность поведения потерпевшей, что послужило поводом для преступления, это обстоятельство должно быть учтено при определении размера компенсации морального вреда в сторону снижения суммы выплаты, - рассказала адвокат Росина К.

Кстати, словно в насмешку, после того, как новость о том, что Ольгу осудили за публикацию переписки любовницы и ее на тот момент законного мужа, разлетелась по пабликам, Елена в одной из групп оставила такой комментарий:

- Я не любовница, а законная жена (они расписались незадолго до суда — прим.авт.). Не соперница заплатила, а бывшая жена мужа. Ну а вы можете продолжать плескать ядом и тратить время на обсуждение «тварей любовниц». Пока вы тратите на это время и внимание, любовницы уже идут за вашими мужьями и парнями, - написала девушка.

У каждой стороны свое видение сложившейся ситуации, к сожалению, Елена и ее супруг отказались от комментариев:

- Мы не хотим в этом участвовать, - ответила девушка.

Вместо послесловия

История пока не закончилась, стороны собираются обжаловать приговор. Ольга надеется снизить сумму, которую ее обязали выплатить — для беременной (у женщины наладилась личная жизнь с другим мужчиной) она непомерно высока. Потерпевшая в свою очередь не согласна на сумму в 20 тыс. рублей, который ей присудили и, по словам ее юриста, будет настаивать на увеличении компенсации. Бывший муж исковых требований не заявлял.