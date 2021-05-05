На Алтае водолазы нашли череп древнего бизона

Александр Арбузов с находкой. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

На Алтае в русле реки Бия водолазы нашли древний, окаменелый череп бизона, которому, по приблизительным оценкам, около 10 тыс. лет. Об этом стало известно после того, как владельцы выставили окаменелость на продажу на сайте объявлений Авито за 150 тыс. рублей.

- Продам отлично сохранившийся окаменелый череп древнего бизона, размах рогов 130см, - говорится в объявлении.

Череп нашли во время погружения в конце марта два аквалангиста — Александр Арбузов и Владимир Полторак.

Череп выставили на продажу. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Мы обныривали русло, нырки были короткие, много льда, приходилось внимательно осматривать не только дно, но и расположение льда вокруг себя. На очередном нырке попался трофей. С трудом вытащили череп, вес приличный, но желание рассмотреть более детально находку — мотивировало. В очередной раз убедились, что наша река Бия умеет хранить вековые тайны и множество следов разных эпох цивилизаций. Приятно прикоснуться к истории. Надеюсь, наше с ней знакомство будет и дальше дарить положительные эмоции, - рассказал Александр Арбузов.

Место для погружения выбрали не случайно, незадолго до этого водолазы нашли древний рог и решили проверить, возможно, найдется и остальная часть.

В первый раз мужчины обнаружили в реке рог. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Логика была проста - есть один рог, где-то второй должен быть, - пишет на своей странице Александр Арбузов.

Возраст находки 10 тыс. лет дан приблизительно, такой вывод сделали, поговорив с сотрудниками двух музеев — барнаульского и элекмонарского, где хранятся аналогичные окаменелости. Пока желающих купить древний череп немного, по словам мужчины, если покупатель не найдется, возможно, находку передадут в какой-нибудь музей.