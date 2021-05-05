Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 мая 2021 8:00

Как на Алтае продлить или получить инвалидность в период пандемии

До 1 октября 2021 года все комиссии проходят заочно без присутствия заявителя
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
КомментироватьОставить комментарий
При отсутствии направления на экспертизу, предусматривается автоматическое продление ранее установленной группы инвалидности

При отсутствии направления на экспертизу, предусматривается автоматическое продление ранее установленной группы инвалидности

Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, люди, которым требуется получить или подтвердить инвалидность оказались в подвешенном состоянии. Им до сих пор приходится общаться с комиссией в удаленном формате. Об этом во время онлайн-форума на сайте правительства региона рассказал и.о. руководителя - главного эксперта службы медико-социальной экспертизы (МСЭ) по Алтайскому краю Александр Колядо.

- Федеральные учреждения медико-социальной экспертизы по всей стране продолжают работать дистанционно, без присутствия посетителей - это обусловлено ограничительными мерами, связанными с распространением коронавирусной инфекции, - подтвердил Александр Колядо. - Гражданам, у которых срок переосвидетельствования наступает в период с 1 марта до 1 октября 2021 года, при отсутствии направления на медико-социальную экспертизу, предусматривается автоматическое продление ранее установленной группы инвалидности (категории «ребенок инвалид») на шесть месяцев с той даты, до которой инвалидность была установлена ранее.

По его словам, сроки действия временного порядка признания человека инвалидом, а также временного порядка установления степени утраты профессиональной трудоспособности продлены до 1 октября 2021 года. Вместе с тем, упрощена и процедура оформление направления на МСЭ для тех, кто идет на освидетельствование впервые. Сбором всех документов должна заниматься медицинская организация. Далее она передает данные напрямую в бюро МСЭ, минуя пациента. Оценка его состояния происходит заочно. Личное присутствие не требуется.

- Повторное проведение медицинских обследований, подтверждающих имеющиеся нарушения здоровья и степень их выраженности, если такие обследования были проведены им в течение 12 месяцев до оформления направления, не потребуется, - также добавляет специалист.

Так как экспертиза происходит заочно, то ее результат заявителю придет по почте, вместе с письменным разъяснением по вынесенному решению, с приложением справки о признании инвалидом и программой реабилитации.

В том случае, если заявитель будет не согласен с вынесенным комиссией решением, то в течении 30 дней с даты получения письма, он может обжаловать его в Главном бюро МСЭ.

- Для того чтобы обжаловать решение бюро, лично обращаться в службу не нужно. Можно направить заявление по почте, через портал госуслуг, через наш сайт. На нашем сайте размещены все образцы бланков, заявлений и вся необходимая информация, - разъясняет Александр Колядо.

Позаботилось правительство РФ и о сроках изменения инвалидности для детей с сахарным диабетом, фенилкетонурией, злокачественными новообразованиями с удалением глаза – для них инвалидность автоматически устанавливается до 18 лет.

Дополнительную информацию можно получить по номеру Единого контакт-центра: телефон 8(3852)421-078.

Интересное