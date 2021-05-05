Как на Алтае продлить или получить инвалидность в период пандемии

При отсутствии направления на экспертизу, предусматривается автоматическое продление ранее установленной группы инвалидности Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, люди, которым требуется получить или подтвердить инвалидность оказались в подвешенном состоянии. Им до сих пор приходится общаться с комиссией в удаленном формате. Об этом во время онлайн-форума на сайте правительства региона рассказал и.о. руководителя - главного эксперта службы медико-социальной экспертизы (МСЭ) по Алтайскому краю Александр Колядо.

- Федеральные учреждения медико-социальной экспертизы по всей стране продолжают работать дистанционно, без присутствия посетителей - это обусловлено ограничительными мерами, связанными с распространением коронавирусной инфекции, - подтвердил Александр Колядо. - Гражданам, у которых срок переосвидетельствования наступает в период с 1 марта до 1 октября 2021 года, при отсутствии направления на медико-социальную экспертизу, предусматривается автоматическое продление ранее установленной группы инвалидности (категории «ребенок инвалид») на шесть месяцев с той даты, до которой инвалидность была установлена ранее.

По его словам, сроки действия временного порядка признания человека инвалидом, а также временного порядка установления степени утраты профессиональной трудоспособности продлены до 1 октября 2021 года. Вместе с тем, упрощена и процедура оформление направления на МСЭ для тех, кто идет на освидетельствование впервые. Сбором всех документов должна заниматься медицинская организация. Далее она передает данные напрямую в бюро МСЭ, минуя пациента. Оценка его состояния происходит заочно. Личное присутствие не требуется.

- Повторное проведение медицинских обследований, подтверждающих имеющиеся нарушения здоровья и степень их выраженности, если такие обследования были проведены им в течение 12 месяцев до оформления направления, не потребуется, - также добавляет специалист.

Так как экспертиза происходит заочно, то ее результат заявителю придет по почте, вместе с письменным разъяснением по вынесенному решению, с приложением справки о признании инвалидом и программой реабилитации.

В том случае, если заявитель будет не согласен с вынесенным комиссией решением, то в течении 30 дней с даты получения письма, он может обжаловать его в Главном бюро МСЭ.

- Для того чтобы обжаловать решение бюро, лично обращаться в службу не нужно. Можно направить заявление по почте, через портал госуслуг, через наш сайт. На нашем сайте размещены все образцы бланков, заявлений и вся необходимая информация, - разъясняет Александр Колядо.

Позаботилось правительство РФ и о сроках изменения инвалидности для детей с сахарным диабетом, фенилкетонурией, злокачественными новообразованиями с удалением глаза – для них инвалидность автоматически устанавливается до 18 лет.

Дополнительную информацию можно получить по номеру Единого контакт-центра: телефон 8(3852)421-078.