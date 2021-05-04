Дэнс-дэнс-дэнс: в Барнауле на фестивале «Солнечный бал» выбрали лучших танцоров

«Солнечный бал» в Барнауле 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

3 мая на сцене Дворца культуры в Барнауле прошел двенадцатый Международный танцевальный фестиваль «Солнечный бал». Как сообщают организаторы, в нем приняли участие танцоры из разных регионов страны, а также из ближнего зарубежья. Как это было – в фоторепортаже «Комсомолки».

- Уже целое второе десятилетие лучшие площадки Барнаула встречают талантливых танцоров со всей России и Казахстана. Судьи мирового уровня, более 20 номинаций и горы призов и подарков, - отмечают организаторы фестиваля.

«Солнечный бал» в Барнауле 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Ежегодно фестиваль объединяет больше 1,5 тысячи участников и зрителей из Алтайского края, городов Сибири, республик Казахстан и Алтай. Также в этом году заочно участвовали танцоры из Санкт-Петербурга. Артисты в составе дуэтов, групп и ансамблей соревновались в 18 конкурсных номинациях, среди которых бальные танцы, show dance, студенческие и любительские ансамбли бального танца и инва-дэнс (танцы на инвалидных колясках, прим. ред.).

Номера участников оценивали восемь экспертов из Москвы, Новосибирска и Барнаула: танцор международного класса, участник российского телешоу «Танцы со звездами» Максим Петров, хореограф и основатель новосибирской студии танцев Роман Манжосов, заслуженный работник культуры РФ, худруководитель театра танца «Иван да Марья» Любовь Ермолина и другие.

Организаторами и партнерами фестиваля выступили Министерство спорта Алтайского края, краевого Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития, Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, Союз танцевального спорта Алтая и Центр детского творчества Октябрьского района Барнаула.

«Солнечный бал» в Барнауле 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Солнечный бал» в Барнауле 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Солнечный бал» в Барнауле 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Солнечный бал» в Барнауле 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Солнечный бал» в Барнауле 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Солнечный бал» в Барнауле 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Солнечный бал» в Барнауле 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Солнечный бал» в Барнауле 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Солнечный бал» в Барнауле 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Солнечный бал» в Барнауле 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ