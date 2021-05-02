В Барнауле прошло пасхальное богослужение

Праздничное пасхальное богослужение в Дмитриевском храме Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь на 2 мая в Дмитриевском храме Барнаула состоялось праздничное пасхальное богослужение.

Богослужение совершил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Ему сослужили клирики храма и священники Барнаульской епархии.

Праздничное пасхальное богослужение в Дмитриевском храме Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

- После прочтения Евангелия было оглашено Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла. По заамвонной молитве митрополит Сергий освятил артос, который будет находится в храме всю Светлую седмицу, - рассказывают в пресс-службе алтайской митрополии.

Отметим, пасхальная Светлая седмица начинается сразу после праздника Пасхи, то есть с 3 мая и продлится она до первого воскресенья (до 8 мая). Так как пост уже завершен, то теперь верующим разрешено употреблять в пищу любые продукты, без ограничений – растительную, молочную, мясную еду. Считается, что седмица – это продолжение Пасхи – время радости и прославления Христа.

Праздничное пасхальное богослужение в Дмитриевском храме Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

В православном мире принято ежедневно на протяжении недели посещать храмы и звонить в церковные колокола. Можно оказывать помощь нуждающимся, но категорически нельзя горевать, в том числе по усопшим, а также посещать кладбища. Почтить память родных и близких можно на девятый день после Пасхи, то есть в родительский день или Радоницу. В этом году он выпадает на вторник, 11 мая.

Праздничное пасхальное богослужение в Дмитриевском храме Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздничное пасхальное богослужение в Дмитриевском храме Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздничное пасхальное богослужение в Дмитриевском храме Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздничное пасхальное богослужение в Дмитриевском храме Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздничное пасхальное богослужение в Дмитриевском храме Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздничное пасхальное богослужение в Дмитриевском храме Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздничное пасхальное богослужение в Дмитриевском храме Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздничное пасхальное богослужение в Дмитриевском храме Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздничное пасхальное богослужение в Дмитриевском храме Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздничное пасхальное богослужение в Дмитриевском храме Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздничное пасхальное богослужение в Дмитриевском храме Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздничное пасхальное богослужение в Дмитриевском храме Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ