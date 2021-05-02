Расписание электричек на майские праздники-2021 в Барнауле

Электричек, которых нет в новом расписании, изменения не касаются Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на время майских праздников 2021 года изменили расписание движения электричек, сообщает АО «Алтай-Пригород».

- Расписание алтайских пригородных поездов изменится в связи с майскими праздниками. Время в расписании указано местное, - информирует пресс-служба перевозчика.

Ряд электричек на ближайшие дни будет отменено, но по некоторым направлениям добавят составы.

С 1 по 10 мая отменяются электропоезда:

– №6021 Озерки – Барнаул (отправление 4.34, прибытие в 5.56);

– №6101 Депо – Барнаул (отправление в 7.06, прибытие в 7.45);

– №6020 Барнаул – Красный Боец (отправление в 18.36, прибытие в 20.36);

– №7105 Заринская – Барнаул (отправление в 6.50, прибытие в 8.25).

С 1 по 10 мая будут ходить электрички:

– №6127 Барнаул – Алейская (отправление в 10.41, прибытие в 13.21);

– №6128 Алейская – Барнаул (отправление в 16.45, прибытие в 19.34).

3, 4 и 10 мая из расписания уберут пригородный поезд № 6776/6775 сообщением Сузун – Барнаул с отправлением в 4.01.

Вместе с тем, в эти же даты назначается электричка №6001 Озерки – Барнаул. Время отправления в 5.35 утра. В краевую столицу поезд прибывает в 6.55.

4 мая отменяется пригородный поезд №6381 Овчинниково – Барнаул (отправление в 13.42, прибытие в 15.35). Вместо этого электричка отправится в краевую столицу в 16.06 (прибытие в 18.00). А вот состав в Овчинниково поменяет номер (с №6382 на №6384), при этом отправление будет в то же время – 8.12 утра, а прибытие в 10.18.

Помимо этого 4 мая назначаются поезда:

4 мая назначаются пригородные поезда:

– №6386 Барнаул – Баюново (отправление в 9.27, прибытие в 10.44);

– №6385 Баюново – Барнаул (отправление в 14.20, прибытие в 15.35).

4 и 7 мая назначаются пригородные поезда:

– №6224 Барнаул – Заринская (отправление в 8.31, прибытие в 10.35);

– №6227 Заринская – Барнаул (отправление в 14.40, прибытие в 16.47).

6 мая назначаются пригородные поезда:

– №6111 Барнаул – Ребриха (отправление в 9.04, прибытие в 12.06);

– №6112 Ребриха – Барнаул (отправление в 13.38, прибытие в 16.36).

11 мая отменяется электричка №6001 из Озерок в Барнаул с отправлением в 5.35. Также назначается электропоезд Сузун – Барнаул (№6776/6775). От железнодорожного вокзала состав отходит в 4.01. В Барнауле он будет в 6.55 утра.

Дополнительную информацию по расписанию можно получить на сайте «Алтай-Пригорода», по телефону 8 (3852)29-21-68 или в пригородных кассах.