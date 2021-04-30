Из-за пандемии барнаульцы стали чаще заводить домашних животных

Самыми востребованными оказали щенки и котята. Фото: Анна Перевощикова

В 2020 году мы оказались заперты дома, для многих это стало серьезным испытанием, вероятно, чтобы как-то скрасить возникшее одиночество и разобщенность, барнаульцы стали чаще заводить домашних животных. Статистику приводит портал Авито.

С началом карантина россияне активно обзаводились домашними животными, так на Авито спрос на котят и щенков во II квартале 2020 года вырос на 30% по сравнению с первыми месяцами. Не стали исключением и жители Барнаула, - сообщает портал.

А еще у людей появилось время на уход за животными. Спрос на услуги по уходу в I квартале 2021 года вырос на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми востребованными стали груминг (процедуры по уходу за шерстью, когтями, ушами, глазами), прививки и лечение у ветеринара, выгул собак и даже спа-процедуры!

- Это комплексный уход, экспресс-линька, мытье, чистка зубов. Стоимость в зависимости от породы, если взять к примеру шпица, то это составит 2,5 тысячи рублей. По времени примерно 2,5 часа, - рассказала администратор одного из барнаульских салонов Елена.

Многие горожане поручают прогулки с любимыми питомцами специалистам на время командировок или просто в плохую погоду. При этом, например, для студентов прогулки с собаками соседей по району могут стать источником дополнительного заработка.

Также на 44% по сравнению с прошлым годом увеличился спрос на товары для животных, среди которых особым спросом у барнаульцев пользовались будки и одежда для питомцев — их популярность выросла за год на 38% и 75% соответственно.

Онлайн прочно вошел в нашу жизнь, этим теперь пользуются не только частники, но и производители. В Барнауле число объявлений о продаже поводков, мисок, ошейников и других полезных мелочей в I квартале 2021 года выросло на 41% по сравнению с этим же периодом 2020 года. При этом чаще всего барнаульцы продают корм для животных — на него приходится 30% объявлений.