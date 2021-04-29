Принято большинством: губернатор Виктор Томенко отчитался перед депутатами о проделанной работе

Виктор Томенко на отчете Фото: АКЗС

В четверг, 29 апреля, губернатор Алтайского края Виктор Томенко отчитался перед депутатами АКЗС о проделанной правительством региона работе за 2020 год. Доклад был принят большинством голосов, сообщают в пресс-службе правительства.

Пересмотр планов

- По многим направлениям мы получили существенные федеральные ресурсы, в том числе через участие в национальных проектах. Благодаря этому мы усилили меры, направленные на повышение качества жизни, в том числе в сельской местности и малых городах. Таким образом, к началу 2020 года в крае наметился хороший задел для дальнейшего поступательного развития. На его основе и были подготовлены планы действий на 2020 год. При этом по итогам первого квартала была зафиксирована положительная динамика по всем направлениям работы, - отметил губернатор.

Вместе с тем, правительству региона пришлось пересмотреть планы, так как наш край не стал исключением и пусть с небольшим запозданием, но тоже включился в борьбу с коронавирусной инфекцией.

Пандемия больно ударила по многим сферам. В частности, пришлось переформатировать работу системы здравоохранения. Сфера образования тоже претерпела колоссальные изменения: чтобы не было больших провалов, ее перевели в удаленный формат. Да, были и плюсы, и минусы и даже до сих пор вспышка заболеваемости аукается, но, тем не менее, процесс обучения продолжается.

- Оценка этим решениям и по сей день дается разная. Одни выступали за то, чтобы закрыть все и вся, ввести полнейший карантин, другие, наоборот, требовали жить по-прежнему, все открыть и выполнять свои планы. Властям нужно было найти «золотую середину»: принять все необходимые санитарные меры, с одной стороны, а с другой – удержать экономику и инфраструктуру. При этом всегда в основе всех решений приоритетным было сохранение человеческих жизней! – подчеркнул Томенко.

Показатели на уровне

Несмотря на все ограничения, объем промпроизводства в регионе фактически сохранилось на уровне 2019 года. Совокупная прибыль промпредприятий выросла на 12 % и составила 27,5 млрд рублей. Инвестиционные вложения по итогам прошлого года составили практически 122 млрд рублей, что на девять миллиардов больше, чем годом ранее.

Строительная сфера тоже не просела. В 2020-м в крае было сдано наибольшее за последние пять лет количество жилых помещений – более 826 тысяч квадратных метров. При этом Алтайский край по темпам роста и объемам введенного жилья по Сибирскому федеральному округу занял четвертое место.

По данным губернатора Томенко выросла в крае и среднемесячная начисленная заработная плата - на 7,2% (по России – на 6%) и составила 29983 рублей. А доходы консолидированного бюджета составили более 154 млрд рублей, что на 22% выше уровня 2019 года.

Больно ударил прошлый год и по сфере сельского хозяйства. Причем сразу с двух сторон – с одной пандемия, с другой – природные аномалии. По итогу, конечно, удалось минимизировать потери, и тех же зерновых было собрано почти четыре миллиона тонн.

- В рейтинге регионов России край сохранил лидирующие позиции по валовому сбору овса и гречихи. По производству яровой пшеницы, рапса и льна масличного – второе место. Производство масличных культур в прошлом году достигло более 1,1 млн тонн – на 7 % больше, чем годом ранее. Достигнута рекордная урожайность сахарной свеклы – 520 центнеров с гектара, - говорится в докладе.

Прошлогодний урожай позволил выполнить целевые показатели по экспорту выращенной в крае продукции агропромышленного комплекса.

Животноводческие хозяйства также нарастили объемы производства по всем основным видам продукции.

Модернизация

Продолжается в Алтайском крае и модернизация в системе тепло- и водоснабжения. К сожалению, значительные средства в ремонты могут вкладывать только крупные компании, то вот инвестиций в предприятия коммунальной инфраструктуры (малая теплоэнергетика и водоснабжение) явно недостаточно.

- Поэтому в последние два года мы существенно нарастили объем средств, выделяемых на капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию объектов тепло- и водоснабжения – с 1 миллиарда рублей в 2017 году, в последние два года – по 1,5 миллиарда рублей, - сообщил Виктор Томенко.

Социальная поддержка

В достаточном объеме оказывалась социальная поддержка населению. Так в прошлом году на эти цели было направление более 25 млрд рублей, что в полтора раза выше, чем в 2019-м. При этом, несмотря на пандемию и всевозможные ограничения, система выплат работала без перебоев: были предоставлены 86 видов социальных выплат, получателями которых стали около 700 тысяч граждан. При этом две региональные выплаты были переведены в беззаявительном порядке.

- В год юбилея Победы в Великой Отечественной войне в качестве особой меры поддержки людей старшего поколения в кратчайшие сроки была осуществлена единовременная денежная выплата 124 тысячам граждан из числа «детей войны». В целях поддержки не только многодетных семей, которым мы ежегодно помогаем в части подготовки детей в школу, но и всех малообеспеченных семей в сентябре 2020 года произведена выплата для подготовки в школу на 100 тысяч ребятишек, - отметил Виктор Томенко.

Оказывалась и поддержка тем, кто пострадал от введенных ограничений, но так и не смог воспользоваться предложенными мерами поддержки. В частности, это коснулось индивидуальных предпринимателей без наемных работников.

- Всего за 2020 год заключено более трех тысяч соцконтрактов, выплаты по ним составили 250 миллионов рублей. С учетом всех членов семьи социальными контрактами охвачены свыше 10,5 тысяч человек, а более 80% контрактов заключили семьи с детьми, - говорится в докладе.

Помимо всего прочего губернатор обозначил проблемы, над решением которых правительство будет работать в ближайшее время.