Вклад в победу: юные спортсмены школы «Стик» ждут открытия нового спортзала

До начала тренировок осталось немного – нужно сделать идеально ровный пол. Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще осенью прошлого года крупнейшей алтайской школе кикбоксинга «Стик» администрация Барнаула выделила новое помещение на безвозмездной основе аренды. Это произошло после того, как спортивным секциям запретили заниматься в подвалах многоэтажек. Сейчас в бывшей бойлерной полным ходом идет ремонт будущего спортзала. Начинали его собственными силами родители воспитанников: ломали перегородки, вывозили мусор.

В подготовке спортзала с самого начала принимают участие депутат Госдумы Александр Прокопьев и президент федерации кикбоксинга края Вячеслав Перерядов. Они стали благотворителями этого проекта и привлекли к нему своих коллег и партнеров.

В подготовке спортзала с самого начала принимают участие депутат Госдумы Александр Прокопьев и президент федерации кикбоксинга края Вячеслав Перерядов. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Этот добровольный проект, который начинался и формировался вообще без бюджета, сейчас выходит на финишную прямую. В ходе его реализации возникало немало проблем, но, могу сказать, ничего не делалось здесь в ущерб качеству и по самым высоким стандартам, - рассказал депутат Государственной думы РФ Александр Прокопьев.

До начала тренировок осталось немного – нужно сделать идеально ровный пол, устранить перепады, которые в некоторых местах достигают 18 сантиметров, уложить гидрошумоизоляцию, деревянное покрытие.

По словам президента федерации кикбоксинга Алтайского края Вячеслава Перерядова, это не единственный объект, который предстоит привести в порядок в таком же формате: впереди еще ремонт в четырех спортазалах, где смогут тренироваться около 1 тыс. детей.

- Основа этого формата – доступная спортивная среда. Объекты находятся внутри жилого массива, и это позволяет безопасно приходить на тренировку детям, не переходя дорогу, - говорит Перерядов.

Зал будет готов осенью. Фото: Олег УКЛАДОВ

Руководит школой «Стик» Игорь Гребельный. По его словам новое помещение позволит не только улучшить качество тренировок, но и привлечь к спорту больше ребятишек – не 15-20 человек в группе, как было раньше, а набирать группы до 30 человек.

Недавно спортшкола выиграла краевую субсидию на оплату коммунальных услуг. Решенные хозяйственные вопросы теперь позволят сосредоточиться на достижении высоких результатов и побед. Дети смогут начать там тренироваться уже в сентябре.