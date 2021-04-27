Алтайский край упал в рейтинге качества жизни

В числе провальных оказался и Алтайский край. Фото: Олег УКЛАДОВ

Пандемийный 2020 год оказался тяжелым испытанием для всей страны. Ограничения и запреты сильно повлияли на экономику и жизни людей в целом. Сразу 27 регионов потеряли позиции в рейтинге качества жизни, который составило агентство «Национальные кредитные рейтинги» по заказу РБК.

- Рейтинг позволяет оценить проявления коронакризиса на региональном уровне. Регионы ранжировались по целому ряду индикаторов, среди которых розничный товарооборот на душу населения в регионе, доступность жилья, укомплектованность штата медиков, климатическая зона и другие — всего десять индикаторов, - пишет издание.

В числе провальных оказался и Алтайский край. Наш регион упал на 4 позиции и оказался на 70 месте из 85. Традиционно, выше всего качество жизни в Москве и Петербурге, на третьем месте – Белгородская область, а аутсайдеры – это республики Алтай, Тыва и Карачаево-Черкесская.

«Кол» по двум показателям

Регионам выставляли баллы от 1 до 7. Самые слабые показатели у Алтайского края - это соотношение средней зарплаты и стоимости 1 квадратного метра жилья (1 балл). Кстати, возможно, по итогам 2021 года этот показатель будет еще хуже в связи с резким ростом цен на недвижимость, который произошел на фоне льготной и сельской ипотеки. Сейчас краевое антимонопольное управление проводит проверку на рынке жилищного строительства, выясняются причины роста цен.

По мнению депутата АКЗС Владислава Вакаева, некоторые показатели друг другу противоречат, например, по доступности жилья в плане цены мы внизу, а по обеспеченности жильем – мы в середине.

- Я не вижу трагедии в этом рейтинге, он больше для «внутреннего» пользования. Нужно стараться извлечь пользу даже из негативной информации. Если мы возьмем два важных критерия, по которым проседаем – «доступность жилья» и «фонды социальных сфер» (оснащение учреждений, сами здания и прочая «материальная» база) – это дополнительный аргумент для краевых властей в отстаивании интересов региона, например, сохранить льготную ипотеку для края, или для увеличения вложений в социальную инфраструктуру, - говорит Вакаев.

Природа вытягивает

Самый высокий показатель Алтайский край (4 балла) получил за природно-климатические условия. Хотя, по мнению президента Некоммерческого партнерства Центр социальных инициатив «Алтай-ПАРУС» Вячеслава Кайгородова, мы все равно относимся к регионам, «мечтающим уехать на море».

- Хотим мы этого или нет, мы живем в Сибири, 9 месяцев «зимы» естественно влияют на настроение людей. Что касается рейтинга в целом, картина складывается интересная, не могу сказать, что она чем-то удивила, наоборот, это было ожидаемо. На уровень качества жизни влияет несколько факторов. Один из них – это уровень доходов населения. Понятно, что он снизился, ведь у нас длительное время не работали организации, просел потребительский рынок. В Алтайском крае высокий уровень закредитованности и тут важно, что речь идет не про ипотеку, когда кредит в банке, на мой взгляд, оправдан, а про потребительские кредиты. Это говорит о том, что людям не хватает денег на первостепенные потребности, в том числе, на еду. Ну и всегда стоит помнить о том, что край не может конкурировать с другими регионами, потому что наш преимущественно состоит из сельских территорий – ущербных для 21 века. Какие бы дома культуры у нас в деревнях не строили, сегодняшнее село не может отвечать всем требованиям времени в плане инфраструктуры, транспорта, досуга и прочего, - считает специалист.

По мнению барнаульского бизнес-тренера Анны Немчиновой, пандемия высветила реальные проблемы регионов.

- Была большая проблема с удаленкой, люди долго не могли перестроиться, это повлияло на уровень доходов, кто-то вообще из-за этого потерял работу. Бизнес, который работал в сером секторе, умер или вышел из тени, чтобы получить поддержку. У меня есть пример туроператора, который сначала сильно потерял, но потом за счет кэшбэка полностью восстановился и оказался в плюсе. Любой кризис – это изменение, а не ухудшение качества жизни, - считает специалист.

Опрос

Мы решили опросить жителей, как изменилось качество их жизни в 2020 году

- У меня практически не изменилось, но это связано с тем, что подняли зарплату, на прежнюю я бы просто не прожила, - поделилась Татьяна.

- Однозначно ухудшилось. Зарплата не растет, но при этом дорожают продукты. С каждым годом хуже становится общественный транспорт - по моему маршруту лишь мини-автобусы более-менее новые, остальные - старье, в котором летом невыносимо жарко, зимой - холодно. Плюс проблемы медицины - поликлиники отремонтировали, но работу регистратур не отладили – не запишешься. На мою поликлинику всего один невролог и тот постоянно на больничном или в отпуске, пришлось ходить в платную клинику, - возмущается Анна.

- Качество жизни в регионе, на мой взгляд, стабильное. Мы стабильно топчемся на одном болотном месте. Я, честно, не люблю на такие темы рассуждать, но жизнью в нашем регионе я не довольна. Ищу возможность переехать, - рассказывает Светлана.

- Уровень жизни упал, теперь приходится гораздо больше работать, чтобы обеспечить себя и близких, но позволить я себе все равно могу намного меньше, чем до 2020 года, - рассказал Сергей.