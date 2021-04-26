Жара до +28 градусов и грозы накроют Алтайский край

Погода в Алтайском крае с 27 по 29 апреля Фото: Олег УКЛАДОВ

На этой неделе в Алтайском крае заметно потеплеет: в некоторых районах воздух прогреется до +28 градусов. О причинах такой погоды в разговоре с «Комсомолкой» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Всю рабочую неделю Алтайский край будет находиться в теплом секторе северного циклона. В связи с этим и ожидается летняя погода. Правда, она будет неустойчивой, периодически пройдут дожди, возможны грозы. Кроме того, местами днем 28 апреля и ночью 29 апреля ветер усилится до 17-22 м/с.

В среднем ночью температура воздуха составит +1…+10 градусов, днем же будет +15…+23 градусов, а местами по югу Алтайского края 28 апреля и вовсе ожидается до +28 градусов.

В пятницу, 30 апреля, из-за прохождения холодного фронта и затока холода температура воздуха начнет понижаться. В первые дни мая в регионе будет прохладно, в основном от +8 до +14 градусов. К счастью, уже 3 мая станет теплее и в Алтайском крае вновь установится спокойная и по-настоящему летняя погода.

–Такая погода является обычной для региона. Часто в апреле и мае в Алтайском крае мощный заток тепла из Средней Азии сменяет обвал холода северных широт, однако постепенно погода становится более устойчивой, – отметила синоптик.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае с 27 по 29 апреля

Вторник, 27 апреля

Ночью в регионе будет +1...+6 градусов. В отдельных районах небольшие, местами по северо-востоку умеренные дожди. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +13...+18 градусов, местами по югу до +23 градусов. В отдельных районах небольшие, местами по югу умеренные дожди, грозы. Ветер южный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют +4...+6 градусов. Утром небольшой дождь. Ветер южный, 3-8 м/с.

Днем в Барнауле +14...+16 градусов. Временами небольшой дождь. Ветер южный, 6-11 м/с.

Среда, 28 апреля

Ночью в регионе будет +5...+10 градусов. В отдельных районах небольшие, местами по северу умеренные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +18...+23 градуса, местами по югу до +28 градусов. В отдельных районах небольшие дожди, грозы. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют +7...+9 градусов. Временами дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.

Днем в Барнауле +21...+23 градуса. В начале дня небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы до 19 м/с.

Четверг, 29 апреля

Ночью в регионе будет +5...+10 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +19...+24 градусов. Местами небольшие дожди, грозы. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют +5...+7 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, в первой половине ночи порывы до 16 м/с.

Днем в Барнауле +19...+21 градусов. Небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.