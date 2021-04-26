Выпускники алтайского «IT-куба» смогут претендовать на работу в Яндекс и Microsoft

В центре планируют внедрить дополнительное направление - киберспорт. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские школьники - выпускники «IT-куба» смогут претендовать на работу в 1С, Яндекс и Microsoft – столь высок уровень обучения юных программистов. Также на базе центра планируют внедрить дополнительное направление – киберспорт. Это давно уже не просто увлечение детей, а дело, требующее профессионализма. На днях для обсуждения новых возможностей киберспорта в алтайский «IT-куб» приехали депутат Госдумы Александр Прокопьев и министр образования края Максим Костенко.

В центре планируют внедрить дополнительное направление - киберспорт. Детей в уникальном центре «IT-куб» будут обучать по шести направлениям: программированию на языке «пайтон», мобильной разработке, виртуальной реальности, системному администрированию, большие данные (Big Data), и робототехника. Для школьников это совершенно бесплатно. Подать заявку на обучение может каждый желающий.

В алтайский «IT-куб» приехали депутат Госдумы Александр Прокопьев и министр образования края Максим Костенко. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Однако состоится конкурсный отбор, который нужен для того, чтобы найти мотивированных к обучению детей. Нам важно, чтобы ученик не остановился на полпути и не бросил. В финале выпускники получат сертификат и серьезные знания в сфере IT, - говорит Михаил Рязанов, руководитель «IT-куба».

Дети будут работать в творческой атмосфере и учиться решать не умозрительные примеры, а реальные задачи, которые ставят ведущие на рынке компании.

Киберспорт

Думаете, это просто стрелялки и бродилки? Вовсе нет – наш мир меняется с огромной скоростью, и его виртуальная часть стала настолько обширной, что игнорировать ее не могут даже самые упертые консерваторы. Киберспорт – это в первую очередь реакция и молниеносный анализ огромного объема информации. Лидеры зарабатывают, как сообщают знатоки киберспортивного мира, не хуже профессиональных футболистов.

Популярность киберспорта растет. Если в 2017 году во Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиге для школьников в Алтайском крае зарегистрировались 11 команд, в 2020 их стало уже 191!

- В Томске, в Питере, в Москве уже дают дополнительные баллы за то, что вы учувствуете в киберспортивных турнирах, выигрываете и можете получить при поступлении дополнительные баллы по конкурсу, - рассказал IT-специалист и киберспортсмен Денис Артемов.

Детей в уникальном центре «IT-куб» будут обучать по шести направлениям Фото: Олег УКЛАДОВ

На днях внедрение киберспорта в «IT-кубе» обсудили министр образования края Максим Костенко и депутат Госдумы Александр Прокопьев. Кстати, по просьбе последнего в «кубе» устроили состязание четыре школьные команды с целью проверить - подходит ли эта техника для киберспортивных баталий. Компьютеры легко прошли тестирование , а вот сеть не справилась с нагрузкой. Но эта проблема устранима.

По словам министра образования и науки региона Максима Костенко, очень важно, что возможности для развития есть не только в Барнауле.

- У нас в этом году уже открылось 42 точки роста. Такие маленькие «IT-кубики», маленькие кванториумы в 42 школах, - сказал Костенко.

Депутат Госдумы Александр Прокопьев посетил центр.

- Киберспорт популярен среди школьников. И при всём этом он существует сам по себе. Отношение к киберспорту меняется. К сожалению, в крае нет квалифицированных тренеров по этому направлению, нет психологов, которые могли бы повышать уровень подготовки киберспортсменов. А «IT-куб» может стать площадкой, на которой это направление можно развивать, - говорит депутат Государственной Думы Александр Прокопьев.

В большинстве случаев школьники пока сами объединяются в команды и тренируются. В ближайшее время киберспорт перейдет на новый уровень - со своими стандартами спортивной подготовки, турнирами и возможности выхода на международную арену.