«Вы невероятные»: Ольга Бузова встретилась с поклонниками в Барнауле

Ольга Бузова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Этим утром, 24 апреля, Ольга Бузова прилетела в Барнаул, чтобы встретиться со своими поклонниками.

- Я привезла в Барнаул хорошую погоду. Сегодня здесь солнце, - говорит довольная певица и телеведущая на своих сториз в Instagram. – Меня всегда сопровождает хорошая погода.

Судя по всему, в столицу Алтайского края звезда специально прилетала, чтобы презентовать свою именную палетку для макияжа «Под звуки поцелуев». Мероприятие состоялось в ТРЦ GALAXY, где сегодня было не протолкнуться. В самом центре комплекса была установлена сцена, с которой Ольга общалась со своими поклонниками, отвечала на их вопросы. Так что все три этажа торгового центра была заполнены ее фанатами. На общих фотографиях, которые певица собрала на своей странице, даже ее саму не везде видно. Одну из них она с юмором подписала: «Я тут с бантиком».

Сториз Ольги Бузовой

После того, как общение с гостями ТРЦ завершилось, Ольга отправилась в магазин косметики, где, собственно и презентовала палетку, а также сфотографировалась с теми, кто ее приобрел сегодня.

Судя по многочисленным постам и опубликованным историям, певица осталась в восторге от мероприятия и пообещала обязательно вернуться в Барнаул с сольным концертом.

- Только что закончилась автограф и фотосессия с моими покупателями. Пока я на эмоциях, я хочу сказать вам огромное спасибо за тот заряд любви и позитива, который вы мне сегодня подарили. Вы просто невероятные. Барнаул, я вас так люблю, я вам очень благодарна. Я так по вам соскучилась! Сегодня многие подходили, говорили: «Оля, мы были два года назад у тебя на концерте. Когда ты приедешь?». Я с нетерпением жду начала своего тура. Хочу приехать в каждый город. Хочу еще миллион раз вас увидеть. Вы самые лучшие. Спасибо за то, что вы со мной. Мои люди всегда со мной. Я ваша навеки, - сказала Ольга Бузова после мероприятия.