«Все только начинается»: группа «Звери» «взорвала» Барнаул новой концертной программой

Рома Зверь Фото: Анна СЕМИНА

В пятницу, 23 апреля, в Барнауле состоялся долгожданный концерт российской рок-группы «Звери» с новой программой «У тебя в голове». Долгожданный, потому что он оказался в списке выступлений, отмененных из-за коронавируса в 2020 году.

- На работу! Год спустя! – с такой сториз в Instagram солиста «Зверей» Ромы Зверя начался гастрольный тур группы. Именно Барнаулу выпала честь открывать его.

Буквально за месяц-полтора барнаульцы разобрали практически все билеты – слишком соскучились по концертам в реальной жизни с живыми людьми и живым звуком. А вот с последним, кажется, все же возникли трудности: солист группы явно работал не в полную силу, давал возможность попеть залу, несколько раз откашливался. Кажется, перед поездкой исполнитель все же немного приболел. Тем не менее, ближе к концу, он как будто собрался с силами и выдал все, что от него так ждал зал.

- Мы очень рады быть в Барнауле. Жалко, что вам пришлось ждать год. В 2020-м мы должны были провести тур в честь 20-летия группы, но так как коронавирус подарил, а может, и забрал у нас год, теперь мы идем с опозданием, то в следующем году мы снова приедем к вам и теперь точно в рамках юбилейного тура, - произнес со сцены фронтмен.

«У тебя в голове» - это альбом 2019 года, в прошлом, 2020-м команда тоже не сидела без дела и выпустила альбом «Одинокому везде пустыня». Впрочем, не все зрители успели ознакомиться с новым материалом.

- Не будут вас сильно мучить новыми песнями, вот послушаете и в следующем году попоем, - отшутился Рома Зверь.

А вот старые-добрые хиты зал спел хором. Даже не трибунах поклонники не смогли усидеть и устроили танцы: «Все, что тебя касается», «Районы-кварталы», «Для тебя», «Рома, извини», «До скорой встречи», «Все только начинается» и другие композиции встретили бурными аплодисментами, криками и одобрительным топотом. Остается надеяться, что через год группа снова сможет воссоединиться со своими слушателями.