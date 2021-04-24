«Очевидное-невероятное!»: «Библионочь» собрала в Барнауле любителей космоса

"Библионочь-2021" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 23 апреля, по всей России и в Алтайском крае в том числе, прошла акция «Библионочь». Главная площадка разместилась в библиотеке имени Шишкова в Барнауле.

Организаторы предложили своим гостям провести акцию под лозунгом «Очевидное-невероятное!». Она была приурочена к Году науки и технологий, а также к 60-летнему юбилею полета первого человека в космос. Наш край тоже тесно связан с этой областью – именно Алтай является родиной второго космонавта планеты Германа Титова.

"Библионочь-2021" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Посетители «Шишковки» приняли участие в интеллектуальных играх, квестах, химических и физических опытах, посетили лектории и даже смогли попасть в святая святых – книгохранилище. В обычные дни вход туда посторонним закрыт.

Роботы, песочное представление, музыкальное сопровождение, лекции о космосе – в создании праздничного настроения принимали участие Центр молодежного инновационного творчества «Интеркот», искусствовед Михаил Чурилов, мастер песочной анимации Ирина Казанцева, Алтайский государственный краеведческий музей, кандидат исторических наук Сергей Усольцев, технопарк «Кванториум. 22», центр «Наследники Ползунова», Клуб исторической реконструкции «Добрыня» и многие другие. В финале «Библионочи» состоялся традиционный розыгрыш билетов в театры города.

"Библионочь-2021" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Стоит отметить, что в акции принимала участие не только «Шишковка», но и другие библиотеки Алтайского края, так в библиотеке-филиала 20 МБУ ЦБС г. Барнаула состоялась встреча детей с директором зоопарка «Лесная сказка». Судя по отзывам, мероприятие понравилось всем:

- Что такое «Библионочь»? Это когда много-много детей и родителей пришли на встречу с тобой не в зоопарк а в библиотеку. А библиотека приготовила массу подарков и сюрпризов для своих читателей. И главное, на мой взгляд, в том, что дети не держали в руках гаджеты. Они общались. Задавали массу вопросов. Читали. Вели хорошие диалоги, - говорит Сергей Писарев, директор зоопарка.

"Библионочь-2021" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

"Библионочь-2021" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

"Библионочь-2021" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

"Библионочь-2021" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

"Библионочь-2021" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

"Библионочь-2021" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

"Библионочь-2021" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

"Библионочь-2021" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

"Библионочь-2021" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

"Библионочь-2021" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

"Библионочь-2021" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ