Гоняли шины кувалдами и тянули автомобили: В Барнауле прошло шоу героев-спасателей

В Барнауле прошел турнир среди пожарных. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошло шоу героев-спасателей к 370-летию пожарной охраны России. В соревнованиях по кросс-фиту приняли участие 14 команд, в общей сложности 70 человек. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

- На плацу учебного центра состоялись краевые соревнования по пожарно-спасательному силовому многоборью, посвященные 370-летию пожарной охраны России, - пишет ведомство.

В Барнауле прошел турнир среди пожарных. Фото: Олег УКЛАДОВ

Пожарные были облечены в боевую одежду, с дыхательным аппаратом за спиной. В реальных условиях спасателям нужна отличная физическая подготовка, которая позволит, если надо, вытолкать автомобиль из гаража, на который перекинулся огонь, в полной амуниции бегом взлететь на двадцатый этаж, помочь вынести имущество из горящего дома. На соревнованиях это заменили упражнениями с гирей, штангой, перемещением автопокрышек различными способами, бегом с отягощением, работой с рукавами и гидравлическим инструментом, а также переноской условного пострадавшего. В конце каждого старта участникам команд нужно было с помощью троса отбуксировать автомобиль.

В Барнауле прошел турнир среди пожарных. Фото: Олег Укладов

- Кроссфит, как и любой спорт, помогает поддерживать форму, быть готовым к экстремальным физическим нагрузкам. В этом его безусловная польза для сотрудника нашего ведомства. К тому же это красивый спорт, интересный и зрелищный. Это вызов для настоящих мужчин, которые не боятся испытать себя, – рассказывают спасатели.

В турнире лучшей стала команда первого отряда из Барнаула, второе место заняли бойцы специализированной пожарно-спасательной части. Почётную бронзу получил четвертый отряд федеральной противопожарной службы из Рубцовска. Также были определены победители в личном зачёте на каждом из этапов полосы препятствий.

В Барнауле прошел турнир среди пожарных. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошел турнир среди пожарных. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошел турнир среди пожарных. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошел турнир среди пожарных. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошел турнир среди пожарных. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошел турнир среди пожарных. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошел турнир среди пожарных. Фото: Олег УКЛАДОВ