В Барнауле поймали торговца орденами и медалями времен войны

Изъятые награды. Фото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю

В Барнауле поймали 40-летнего торговца орденами и медалями времен войны. Об этом сообщает пресс-служба краевого УФСБ.

- Обвиняемый в целях сбыта культурных ценностей нашел иностранного покупателя, которому предложил приобрести ордена и медали СССР периода Великой Отечественной Войны в количестве 33 штук с комплектом документов к ним, - пишет ведомство.

Изъятые награды. Фото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю

От покупателя он получил свыше 100 тысяч рублей, ордена и медали он упаковал и отнес на почту, но об этом стало известно ФСБ. Они изъяли посылку и возбудили уголовное дело по статье о покушении на перемещение через границу культурных ценностей (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК).

Кстати, торговец продешевил – эксперт оценил предметы на сумму от 120 тысяч рублей. Также нашли и человека, у которого барнаулец купил награды. Им оказался коллекционер, у которого было обнаружено свыше 3 тыс. госнаград с документами: от юбилейных медалей Победы в Великой Отечественной войне до Орденов Ленина.

Изъятые награды. Фото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю

Среди них оказался комплект наград участника Великой Отечественной войны Петра Михайловича Хомутова из Алтайского края. Это Орден Суворова, Орден Кутузова, Ордена Отечественной войны I и II степеней и др.). На черном рынке они оцениваются в сумму свыше 1 млн рублей.

Сейчас ФСБ расследует всю цепочку сделок и выявляет других участников незаконной торговли.