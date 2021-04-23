«Хочется современного пространства»: Барнаульцы оценили эскиз будущего здания ЦУМа

Эскиз проекта ЦУМа (фото: Архи Групп)

Центральный универмаг Барнаула или попросту ЦУМ давно нуждается в преображении. Об этом не раз говорили сами жители краевой столицы. Ранее уже появлялись возможные эскизы, но на днях редакция телеканала «Толк» получила окончательный вариант проекта.

Сложно представить, но барнаульскому ЦУМу уже почти 60 лет. За долгие годы своего существования, каких-то серьезных внешних изменений он не претерпевал. Только в 2012-м его привели в единообразие с гостиницей «Центральная». Какой-то период новый фасад еще был актуален, но время идет и собственники задумались о масштабной стройке. Если проект будет одобрен, то на месте универмага может появиться здание переменной этажности в 16 и 18 этажей, а на его площадях разместится гостиница, торговые помещения, СПА, спортзал, рестораны, подземная парковка на 100 машино-мест и многое другое.

Накануне журналисты телеканала вышли на улицы города, чтобы ознакомить барнаульцев с эскизом нового ЦУМа и узнали их мнение.

Эскиз проекта ЦУМа (фото: Архи Групп)

- Нынешний ЦУМ - это просто безобразие. Когда строят что-то новое – это хорошо. Единственное – не хотелось бы видеть в эскизах прямых углов. Хочется чего-то яркого, интересного. Но «коробки», которые стоят у нас по городу – это стремное зрелище, - говорит один из респондентов.

- Смотря на это здание, не скажет, что это ЦУМ. ЦУМ – это какое-то элитное слово. А у нас это обычный заезженный торговый центр, а надо чтобы центр города как-то соответствовал, - добавляет другой собеседник.

- Так или иначе, большие города растут вверх, окраины, конечно, малоэтажные, а центр должен застраиваться, скорее всего, высокоэтажными практичными зданиями, - говорит еще один барнаулец.

Также прозвучали пожелания более детально проработать вопрос с парковкой. Ведь в час-пик найти здесь свободное местечко проблематично. А если здание будет больше, то и вырастет число посещений. Эту проблему как раз планируют решить за счет подземного паркинга.

Кроме того, прозвучали мнения, что нынешний торговый центр маленький и неудобный для маломобильных категорий граждан, а в современном обществе – это актуальная проблема.

Эскиз проекта ЦУМа (фото: Архи Групп)

- Инвалидам на крыльцо невозможно заехать. Зимой ступеньки скользкие. Я сама на них чуть не падаю, а я еще молодая и здоровая. Я думаю, просто изначально ЦУМ, когда строился, не был приспособлен к этому и к такому потоку посетителей, который есть сейчас, - говорит жительница Барнаула.

- Судя по представленному эскизу, это то, чего Барнаулу крайне не хватает: хорошо выраженного, яркого общественного пространства и современной архитектуры. Все-таки большинство торговых центров, которые строятся – это обычны стандартные типовые коробки, предназначенные только для того чтобы там находились исключительно магазины. В это же время весь прогрессивный мир идет по пути создания в торговых центрах мест притяжения для горожан, - резюмирует еще один барнаулец.

В большинстве своем участники опроса сошлись во мнении, что нынешнее здание ЦУМа уже давно устарело и хочется чего-нибудь свеженького, и не в сайдинге или панелях, а так как строение не представляет исторической ценности, то препятствий к тому, чтобы на его месте появилось новое и современное, нет. Возможно, в скором времени барнаульцы у барнаульцев снова станет модно назначать встречи у ЦУМа, а показать его туристу из другого города будет не стыдно.