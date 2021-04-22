Крестный ход-2021 на Алтае: как и когда пройдет массовое шествие до Коробейниково

Маршрут, как и в прошлом году, будет проходить не по федеральной трассе Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайская митрополия сообщила о том, что Всероссийский крестный ход «Барнаул – Коробейниково»-2021 пройдет 27 июня. Маршрут, как и в прошлом году, будет проходить не по федеральной трассе А-322, а по небольшим, частично асфальтированным, полевым и насыпным дорогам.

По благословению божьему

Точкой сбора станет Покровский кафедральный собор, где пройдет ранняя литургия. Перед началом пути участников Крестного хода благословит Высокопреосвященный Сергий, митрополит Барнаульский и Алтайский. Затем все собравшиеся отправятся колонной в село Коробейниково к чудотворному образу Казанской Божией Матери. Это будет 23-ий Всероссийский крестный ход.

Дорога займет около недели, учитывая перерывы на отдых. Паломники пройдут по следующему маршруту:

- Барнаул;

- Село Новороманово;

- Село Калманка;

- Село Красноярка;

- Село Белово;

- Село Усть-Пристань;

- Озеро недалеко от Елбанки;

- Село Коробейниково.

- В населенные пункты крестный ход заходить не будет. Трапезу нужно брать с собой, будет подаваться по утрам и вечерам только кипяток. Грузового транспорта для перевозки вещей также не будет, поэтому участники крестного хода должны будут организовываться в группы и нанимать транспорт для этих целей, либо использовать личный автотранспорт, - рассказал диакон Константин Филатов.

Он также добавил, что ежедневно участники хода будут служить Божественные литургии и молебны, а также читать акафисты Божией Матери.

Что с собой взять?

Каждый путник должен заранее подготовиться к тому, что дорога будет непростой – идти без отдыха придется по восемь или даже десять часов. Также нельзя предугадать погоду – возможно, будет невыносимая жара или же, наоборот, сильный ливень. Поэтому в Алтайской митрополии советуют взять все, что может пригодится при любом раскладе дел:

- Кружка;

- Миска;

- Ложка;

- Фляжка (пластиковая бутылка для воды);

- Плащ-накидка от дождя;

- Широкополая шляпа от солнца;

- Сменные шерстяные носки;

- Удобная (разношенная) обувь;

- Коврик и спальный мешок;

- Палатка;

- Медикаменты для личного употребления.

Также с собой необходимо иметь копию паспорта. Это является обязательным условием для участия в Крестном ходе.

Дресс-код и другие правила

Диакон Константин Филатов добавил, что все участники должны соблюдать правила, в том числе и следовать строгой форме одежды: женщины – в длинных юбках, мужчины – в брюках. Также необходимо иметь благословение приходского священника, подчиняться внутреннему распорядку, не рекламировать политические партии, быть толерантными.

Если в крестном ходе желают участвовать несовершеннолетние, то их должны сопровождать родители или попечители.

- Будьте внимательны друг к другу. Не проявляйте самочиния, считайтесь с тем, что говорит духовник и организатор крестного хода. Лучшие места уступайте детям, пожилым, слабым и больным людям. Считайте себя хуже всех – и будете лучше всех. В случаях нарушения дисциплины, проявления непослушания ответственному за организацию и духовнику крестного хода – участник крестного хода отстраняется от дальнейшего участия в крестном ходе, - отметили в митрополии.

20 июня во дворе Покровского кафедрального собора в Барнауле пройдет организационное собрание по поводу проведения хода. По всем вопросам также можно обратиться к диакону Константину Филатову по электронной почте: kon-filatov@yandex.ru.