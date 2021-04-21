ТОП-5 самых частых жалоб жителей Алтайского края в Центр управления регионом

Жителей края волнуют плохие дороги, мусор, качество отопления и многое другое Фото: Анна СЕМИНА

Во вторник, 20 апреля, деятельности алтайского Центра управления регионом исполнилось пять месяцев. В честь этого события на официальном сайте правительства Алтайского края состоялся онлайн-форум с руководителем ЦУРа Евгением Нечепуренко, на котором он рассказал о том, с какими жалобами чаще всего обращаются жители региона.

- С 1 января 2021 года в системе «Инцидент Менеджмент» отработано 8139 инцидентов, из них, в частности, было немало вопросов по уборке снега, - рассказывает Нечепуренко.

Так что, несмотря на то, что в муниципалитетах приняты схемы уборки с указанием приоритетных направлений, порой приходилось делать отступления. В целом же за первый квартал текущего года ТОП-5 жалоб выглядит следующим образом: дороги, благоустройство, ЖКХ, здравоохранение, ТКО.

- В этом смысле мы не являемся уникальным регионом, - подчеркивает глава ЦУРа.

Однако при этом, не все претензии получается отработать до статуса «решено». Негативную статистику ЦУР также анализирует и затем переправляет в правительство региона.

Впрочем, некоторые проблемы удается решить буквально «одним звонком». Так в Бийске оперативно отработали запрос жителей об открытии круглосуточной аптеки. Оказывается, что до настоящего момента в наукограде, население которого составляет порядка 200 тысяч человек, не было ни одной аптеки, которая работала бы без перерывов.

В Барнауле же жители жаловались на пробку на съезде с Горы перед улицей Ползунова. В итоге администрация города приняла решение удлинить работу разрешающего сигнала светофора на 5-7 секунд. Это значительно сократило ежедневный затор.

- Большой пласт работы – это подготовка разъяснительной информации. Часто проблемные вопросы – это отсутствие информации у людей – им просто никто не разъяснил, отмахнулись, не придали значения – как результат гневная реакция в соцсетях, которой всем можно было бы избежать, поговорив с человеком, - говорит Евгений Нечепуренко.

Много раз за последние месяцы поступали жалобы на незаконную вырубку. Один из таких инцидентов произошел в Усть-Калманском районе. Пострадала березовая роща с редкой флорой. К таким проблемам подключают профильные ведомства. В данном случае – Минприроды.

Кроме того, за зиму было много жалоб на перебои в поставках газа для многоквартирных домов, плохое отопление.

Пожаловаться на плохие дороги, несанкционированные свалки, незаконную рубку деревьев, плохую работу поликлиники, транспорта, отсутствие воды или света и многое другое можно в любое время. Претензии обрабатываются в круглосуточном режиме.

- Сегодня никакой орган власти не может мониторить, обрабатывать такой массив информации из соцсетей. Решение больших системных, текущих и будущих вопросов и проблем – вот неотъемлемая задача власти, на мой взгляд. Мы на это не претендуем. Мы только помогаем в решении проблем, важных для отдельного человека или группы людей и которые они самостоятельно решить не могут. При этом ЦУР не только организует оперативную реакцию власти на запросы граждан, но и на основе обращений готовит аналитику для правительства, направляет данные на федеральный уровень. Фактически это анализ, который рождается не на основе официальной статистики, а из сообщений наших жителей. Это мощный канал обратной связи.

Для того чтобы ваша жалоба дошла до Центра управления регионом, необходимо в социальных сетях использовать хэштег ЦУР22. Кроме того претензию можно оставить в разделе «Обсуждение» в группе «ЦУР Алтайского края».