Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 21 апреля: более 2 тыс. человек умерли от COVID-19

Заболевших и выздоровевших также становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом продолжает расти в Алтайском крае. С начала пандемии их уж более 48,7 тыс. человек. При этом выздоровевших – свыше 43,8 тыс., а умерших с COVID -19 – 2893. Об этом сообщает оперштаб региона.

– Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 19, Бийск и Рубцовск – по 9 заболевших, Алейск, Камень-на-Оби, Бийский район - по 4 заболевших, Бурлинский, Ключевский районы - по 3 заболевших, Новоалтайск, Каменский, Крутихинский, Павловский, Панкрушихинский районы - по 2 заболевших, Ельцовский, Михайловский, Немецкий национальный, Солонешенский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Чарышский, Шелаболихинский районы - по 1 заболевшему, по данным на 20 апреля.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией – более 800 человек. Кроме этого, свыше 300 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях

– Из общего числа заболевших 481 случай – завозной, в т.ч. 197 – из-за рубежа; 29842 случая – по контакту с ранее заболевшими. Из 48863 заболевших: 12866 – у больных внебольничной пневмонией, 28177– у заболевших ОРВИ, в 7820 случаях – бессимптомное течение, – добавили в оперштабе во вторник.

Всего в крае на коронавирус обследовали более 1,3 млн человек.