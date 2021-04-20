«Ценить секунду, как последний вздох». В чем ищут смысл жизни уроженцы Барнаула

20 апреля - День поисков смысла жизни Фото: Олег УКЛАДОВ

Каких только праздников нет в календаре. 20 апреля, оказывается, День поисков смысла жизни. «Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл!» - говорил в свое время Альберт Эйнштейн. Ну а как найти смысл в нашей бурной запутанной жизни, как не проморгать его, и есть ли вообще этот смысл? Такой вопрос мы решили задать известным на Алтае личностям.

Виолетта Метелица, художница, поэт: «Менять мир к лучшему»

Виолетта Метелица Фото: Личный архив

- Смысл жизни… Этот вопрос нас преследует… Навязан ли он нам извне? Или если бы мы жили ближе к природе, задавали ли мы этот вопрос? Так или иначе он нас преследует - зачем я здесь? Не может быть, что просто так, что я должен совершить? Для меня сейчас кажется самым главным остаться человеком, сохранить, не смотря ни на что чистоту внутри и по мере своих сил менять мир к лучшему просто своей жизнью, поступками, словами, действиями.

Ольга Ведерникова, редактор «Комсомольская правда»-Барнаул»: «Менять минус на плюс»

Ольга Ведерникова Фото: Олег УКЛАДОВ

- Многие говорят, что смысл жизни – в детях. Вообще не согласна - разве что в определенном периоде жизни. В детях наше продолжение, но не смысл. В семье? А когда случаются разводы, то, получается, что нас развели на наш же смысл жизни? Ну и вообще, многие ли могут похвастаться тем, что вечером, после работы, приходя домой к семье, они обретают свой смысл жизни? Конечно, есть такие, но, думаю, они не в большинстве. В карьере? Может быть… а может и не быть. Допустим, все складывается хорошо, ты живешь своей работой, делом, всего себя вкладываешь. И вот представьте, если на самом пике карьеры вам задают вопрос: «А что ты из себя представляешь без всего этого – без этой должности, без этих денег, без вот этого дела своей жизни?». Не факт, что честный ответ на этот вопрос не разрушить весь смысл жизни.

Все-таки нет смысла как такового, ну или как минимум единственно верного ответа этот вопрос. В разном периоде жизни он разный и зависит от жизненного опыта, ценностей, мышления, твоих интересов и т.д. Когда у тебя больной ребенок – смысл в его излечении, когда ипотека – смысл в ее погашении, когда ты выпускаешься из школы – в поступлении в вуз и получении профессии, когда нет денег – смысл в хорошей работе и т.д.

А вообще, наверное, смысл жизни кроется во всем, что приносит нам состояние радости и счастья, и для этого вовсе не нужны глобальные поводы. Как правило, это даже какие-то мимолетные вещи. Яркая радуга после дождя – это счастье. Гладить любимого кота – это счастье. Смотреть на фото любимого человека, который сейчас далеко – это счастье. Катиться зимой с горки – счастье. Пирожки с щавелем – это тоже ведь счастье! Да и, наконец, порой позволить выгулять своих внутренних бесят – еще какое счастье!

И – да, еще смысл жизни, мне кажется, в том, чтобы вдохновлять людей на что-то, когда ты можешь чей-то минус «переключить» на плюс. Лично я от этого просто кайфую.

Наталья Николенкова, поэт: «Пустяк может дать иллюзию»

Наталья Николенкова Фото: Личный архив

- Буквально на днях спрашиваю у знакомого: «В чём смысл жизни?». Как-то мне печально было в этот момент, и самочувствие не очень. А он говорит: «Наташа, я так устал после работы…»

Смысла, конечно, никакого нет. Биологически продолжились – да и ладно. Остальное сами придумываем: книжки пишем, картинки рисуем. Но бывают счастливые моменты-совпадения: солнышко или дождь, птичка, запах цветов, хороший человек рядом, любой пустяк может эту иллюзию смысла дать.

Оксана Бассауэр, нумеролог, психолог: «Осознавшие смысл, имеют более крепкое здоровье»

Оксана Бассауэр Фото: Личный архив

- Поиск смысла жизни, по сути - это осознание своего предназначения. Ответь себе на вопрос: для чего я пришел в этот мир? Дело в том, что люди, которые осознали смысл жизни, имеют более крепкое здоровье и физическое, и психическое, чем те, кто еще в поиске. И это доказано учеными. Судя по тому, что я, практически перестала болеть вот уже три года как, смысл найден (улыбаюсь). Кстати, помогла мне в этом нумерология - расчет и расшифровка основных значений энергий моей даты рождения. Когда мы находим смысл жизни, то становимся более удовлетворенными, спокойными, счастливыми. Важно еще не просто осознать смысл жизни, но и принять некоторые решения и конкретные шаги, чтобы эти смыслы стали реальностью, а не просто несбыточной мечтой и упущенными возможностями. Пока мне это удается и я довольна. Уже в 44 года получила профессию психолога. Продолжаю учиться и теперь. Чтобы помогать и другим людям в поиске своих смыслов жизни. Это и есть мое предназначение.

Ирина Цхай, автор детских сказок: «Ничто не происходит случайно»

Ирина Цхай Фото: Личный архив

- Для меня смысл жизни - в саморазвитии во всём: в сфере человеческих отношений, самореализации, творчестве. Жить, стараясь пребывать в осознанности, понимать, что ничто не происходит случайно. Все неприятности - это уроки, все победы - знаки, что ты растешь.

А смысл существования человечества я вижу так. Зеленые растения - это посредники между неживым и живым, они превращают энергию солнца и химические элементы в органику - более высокий уровень организации материи. А человечество способно творить - создавать еще более сложноорганизованную сферу мироздания. Мы - посредники между органическим и духовным слоями, которые насыщаем, подобно тому, как живущие в земле беспозвоночные обогащают почву черноземом. У человечества есть миссия, мы живем не только для того, чтобы продолжать свой род.

Да, еще очень важный момент: творчество в данном контексте имеет отношение не только к созданию музыки, произведений искусства, литературы. Это, прежде всего, расширение пространства любви - а значит, и создание счастливой супружеской пары, и воспитание счастливых детей.

Сергей Рождественский, казак, предприниматель: «Бог дает ветер в паруса»

Сергей Рождественский Фото: Марина КОЧНЕВА

В жизни человека иногда бывают моменты пронзительного одиночества. И тогда понимаешь: не в деньгах счастье, не в них. И тогда я попросил у Господа подсказать дело моей жизни. И когда стал молиться, вдруг появилась мысль: надо строить корабль. И в следующий момент я уже думал: «Господи, как я буду строить?». Я же не кораблестроитель. Тем более в Сибири уж корабли не ходят, что попало… Но это стало делом моей жизни - я построил корабль. И сходил на нем по местам Ермака Тимофеевича. Но этого оказалось мало. Смысл жизни, я считаю, как православный - унаследовать Царство небесное. Надо жить жертвенно, с любовью к другим, быть отзывчивым. Когда ты так ведешь себя, обретаешь крылья. Крылья дают радость, жизненные силы, а бог направляет ветер в твои «паруса».

Александр Парфенов, скульптор: «Творчество - нить Ариадны»

Александр Парфенов Фото: Личный архив

- Всё живое стремиться к максимальному самовыражению; у меня в 14 лет «открылась бездна» - мир дерева: вся структура мозга оказалась подготовленной и предназначенной для этого. Творчество - это божественная подсказка, «нить Ариадны» к смыслу. Самый поразивший меня ответ дали братья Стругацкие: «Единственный смысл существования человечества состоит в создании произведений искусства!». И всё тогда встаёт на свои места, потому что если в результате всех несчастных влюблённостей не рождаются прекрасные стихи, то вся маета так и остаётся маетой, глупостью и пошлостью. То же самое со всеми нашими трудами, войнами, историями... Если дело не доведено до подвига и символа подвига - перехода на духовный этаж, то смысла в них ещё нет.

Ольга Ланговая, мама Маши Ланговой, девочки с синдромом Дауна, ставшей многократной чемпионкой всевозможных турниров серии Special Olympic

Ольга Ланговая Фото: Личный архив

- Мой смысл жизни - это моя семья: муж, дети, внуки, родители. Очень важно здоровье, душевное благополучие и любовь среди моих друзей и близких. А вообще, мой смысл жизни - это я сама. И моя здоровая и счастливая жизнь!

Евгений Чикишев, лидер группы «Дядя Го»: «Ценить минуты с близкими»

Евгений Чикишев Фото: Личный архив

- Я несколько дней думаю над этим вопросом. Сегодня 40 дней, как ушла из жизни моя мама Нина Филипповна Чикишева. Стоит ли говорить, сколько она пережила за свою 86-летнюю жизнь. И переезд из Сталинграда во время Великой Отечественной войны, и голод, и потерю близких. Подобных судеб было очень много в то нелегкое время. Девушка из рода донских казаков была яркой и зажигательной, помню ее такой с детства моего. Благодаря ее настойчивости и заботе моя трансформация из хулигана в относительно прилежного ученика и юного музыканта прошла довольно гармонично. Помню ее глаза, полные радости после каждого выступления «Дяди Го», на которых она часто бывала. Так она участвовала до последнего в моей жизни и моей реализации. Спасибо, мамочка!

Нина Чикишева Фото: Личный архив

Мама умерла в ковидном госпитале, сгорела за три недели. Были сотни диагнозов, звонки без ответов. У меня до сих пор чувство растерянности, крутятся мысли, что можно было что-то сделать… Дорогие друзья, цените секунды с близкими, как последний драгоценный вздох, как главный смысл жизни . И в том, чтобы они были с нами рядом даже после смерти как ангелы, как часовые- тоже великий смысл .