Родители могут получить компенсацию за путевки в лагеря отдыха

Заявки на путевки еще принимают Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 марта в Барнауле стартовала заявочная компания по приобретению путевок в детские летние оздоровительные лагеря. Родители уже забронировали около полутора тысяч мест. Кроме того они смогут получить компенсацию за приобретение путевок.

- В этом году будут работать семь муниципальных лагерей: «Соснячок», «Дружных», «Медвежонок», «Спутник – 2», «Маяк», «Парус» и «Звездный». Продолжительность смен будет составлять 14 дней. Во всех лагерях планируется организовать три смены, в лагерях «Медвежонок», «Соснячок», «Дружных» и «Спутник – 2» – четыре смены, - сообщают в мэрии Барнаула.

Стоимость путевки на одного ребенка составит 19 600 рублей. При этом, как заверили в комитете по образованию, родители могут получить компенсацию в 6300 рублей. Средства выделяются из краевого бюджета. Вместе с тем, сотрудники краевых государственных учреждений могут рассчитывать на дополнительную компенсацию в 4350 рублей, а сотрудники органов местного самоуправления и учреждений муниципальной бюджетной сферы - 4200 рублей. Многодетные семьи, отправляющие в лагеря отдыха троих и более детей, на первых двух получают компенсацию в 6300 рублей (на каждого ребенка), а начиная с третьего и последующего – 18 500.

- Денежные средства родители на руки не получают, а оплачивают путевку за минусом компенсации. Если родитель является сотрудником бюджетной сферы, ему необходимо предоставить в офис лагеря справку с места работы, - подчеркивают в комитете по образованию.

Кроме загородных лагерей в этом году непосредственно в Барнауле будут работать лагеря дневного пребывания. Всего для ребятишек откроется 87 отделений. Они разместятся на базе школ и учреждений дополнительного образования. За весь сезон их смогут посетить более 20 тысяч детей.

Чтобы их отдых не был омрачен, прежде чем отправить детей на отдых, с ними и их родителями проведут разъяснительную беседу. Расскажут о правилах поведения при посещении водных объектов и спортивных сооружений, о новых санитарных правилах и т.д.

Те же ребята, которые уже достигли 14 лет, смогут не только отдохнуть, но и подзаработать. Совместно с Центром занятости населения трудоустроены на лето будут более 1700 подростков.