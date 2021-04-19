На Алтае нерадивая мать дважды отказалась от своего новорожденного ребенка

Девочка родилась недоношенной на 27-й неделе. Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае женщина дважды отказалась от своего ребенка. Сначала 20-летняя жительница Улаганского района оставила дочку в роддоме. А после того, как ребенка взяли потенциальные приемные родители, захотела вернуть ее обратно. Однако вскоре снова передумала…

Малышка родилась в октябре 2020 года в Горно-Алтайске. Ребенок, по всей видимости, был нежеланный, так как беременность ее мать скрывала и от биологического отца, и от своего сожителя, и от родственников. К тому же, на иждивении у нее уже был трехлетний ребенок. Девочка родилась недоношенной на 27-й неделе. Освободившись от «груза», мать спустя 20 дней ушла из больницы, устно отказавшись от ребенка. Новорожденная серьезно отставала в развитии и имела ряд заболеваний.

На счастье ребенка, ее хотела усыновить семейная пара. С марта этого года она начала жить с новыми мамой и папой. Они выполняли все рекомендации врачей и понемногу состояние здоровья девочки начало улучшаться, а отставание в развитии постепенно компенсировалось. Но вдруг родная мать захотела искупить свою вину и забрать дочь обратно.

– Явившаяся в судебное заседание ответчица пояснила, что ребенок родился слишком маленьким и больным, в связи с чем она испытала сильное душевное волнение и стресс, поэтому оставила его в больнице, однако в настоящее время воспитывать ребенка желает, – рассказали в пресс-службе прокуратуры по Республике Алтай.

Но желание вернуть ребенка у матери быстро угасло, когда ей рассказали, сколько сил и времени нужно уделять на лечение девочки. По итогу она заявила, что не сможет воспитывать такого ребенка.

Суд принял решение лишить женщину родительских прав.