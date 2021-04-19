«Ногу собирали по кусочкам»: с приходом тепла на Алтае растет число пострадавших в ДТП

Большинство пострадавших в ДТП сразу попадают в отделение тяжелой сочетанной травмы. Фото: ККБСМП

С приходом тепла в Алтайском крае число пострадавших в ДТП возрастает на 40%. Медики познакомили журналистов с одним из пациентов, который пострадал в аварии еще в августе 2020 года и до сих пор находится на больничной койке - его ногу собирали по кусочкам. Подробнее об этом, а также о новых методах лечения и сложных случаях рассказали врачи Краевой клинической больницы скорой медпомощи.

Кто попадает в больницу чаще всего

Сезон травм в регионе традиционно начинается с приходом весны. Это связано с тем, что некоторые люди не пользуются зимой автомобилями, а когда на улице становится теплее, вновь садятся за руль. За это время навыки вождения теряются, увеличивается риск попасть в ДТП.

Кроме того, начинается сезон курения на балконах. Из-за неосторожности люди могут упасть с высоты и получить серьезные травмы – переломы, разрывы внутренних органов, травмы позвоночника.

– Всего бывают два вида травм – изолированные и сочетанные. Первые характеризует повреждение одного органа или травма в пределах одного сегмента, например, человек сломал ногу. Вторые предполагают повреждения в различных системах организма – нервной, костно-мышечной и другие. Обычно эти травмы получают после ДТП, их надо лечить у нескольких специалистов. Наша статистика показывает, что чаще всего поступают пострадавшие в автомобильных авариях, на втором месте – наезд на пешеходов. Меньше травм среди водителей мопедов и мотоциклов, – рассказывает Анатолий Бондаренко, завотделением тяжелой сочетанной травмы Краевой клинической больницы скорой медпомощи.

Сочетанные травмы чаще всего получают молодые водители-мужчины (75%) и пожилые женщины-пешеходы (25%). Кроме того, в теплое время года чаще травмируются дети, потому что проводят больше времени на свежем воздухе.

В больнице. Фото: ККБСМП

Как именно помогают пациентам

Большинство пострадавших в ДТП сразу попадают в отделение тяжелой сочетанной травмы Краевой клинической больницы скорой медпомощи. Здесь постоянно дежурит бригада специалистов, среди которых хирурги и анестезиологи. Они готовы оперативно оказать помощь в любое время суток.

Пациенты с тяжелой сочетанной травмой из приемного покоя поступают в операционную. Там бригада врачей определяет, в какой именно помощи нуждается пострадавший. После проведения оперативных вмешательств, пациент поступает в реанимационную, а когда его состояние стабилизируется, больного переводят на долечивание.

В отделении используются современные технологии остеосинтеза (соединения отломков костей), которые позволяют в быстро оказать помощь пациенту и избежать тяжелых осложнений. В минздраве региона добавили, что также врачи отделения разрабатывают собственные технологии лечения тяжелых переломов, которые часто применяют на практике.

В больнице Фото: Олег УКЛАДОВ

Больше полугода на больничной койке

Житель Алтайского края Антон (имя изменено - прим. ред.) работал водителем-экспедитором и серьезно пострадал в ДТП, его зажало в кабине. Была угроза ампутации ноги, но барнаульские специалисты смогли ее сохранить. Мужчина находится в больнице с августа и уже идет на поправку.

– Ногу собрали по кусочкам, мне провели девять операций: наращивали кость, вставляли штифты. Также работали с плечом: поставили пластину и штифт. Сейчас чувствую себя нормально. Врачи говорят, что на следующей неделе раны затянутся и меня отпустят домой. В первое время буду ходить с помощью костылей, – поделился Антон.

Обстановка на дорогах

Напомним, ранее мы сообщали, что в 2020 году в Алтайском крае количество ДТП в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 10,1% (с 2796 до 2513). Число погибших в них снизилось на 10,3% (с 252 до 226), а раненых - на 11,6% (с 3584 до 3167).

Начальник краевой ГИБДД Владислав Перцев оценил ситуацию на дорогах Алтайского края как сложную.

Факт

В краевой клинической больницы скорой медпомощи ежегодно проводят более тысячи операций на опорно-двигательном аппарате, в том числе 340 высокотехнологичных. За это время отделение принимает 1200 человек, около 100 - имеют множественную скелетную травму. При этом около 400 человек в год с тяжелыми сочетанными травмами – это пострадавшие в ДТП.