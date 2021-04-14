«Вера не разрешает»: На Алтае мать избивала родную дочь из-за нарушения религиозных правил

Девочка нашла спасение у соседей, они-то и вызывали полицию Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай 38-летнюю мать осудили за систематическое избиение родной дочери. Сейчас девочка изъята из семьи.

- На время следствия и суда 12-летняя девочка была изъята из семьи и помещена в школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

Как установило следствие и суд, несколько лет назад женщина после развода с мужем вместе с двумя детьми (мальчиком 2005 года рождения и девочкой 2008 года рождения) переехала на Алтай из Республики Ингушетия. Сначала они жили в Чемальском районе, а после, в марте 2020-го, перебрались на съемную квартиру в Горно-Алтайске. С тех пор в их маленькой семье что-то не заладилось.

- С апреля по июль 2020 года женщина, испытывая личную неприязнь к своей несовершеннолетней дочери, используя малозначительные поводы, истязала ее, систематически нанося ребенку побои, - говорится в официальном релизе ведомства.

Следователи установили, что 12-летнюю девочку избивали за то, что она, не спросив разрешения матери, фотографировалась с подругами, просилась погулять со сверстницами, после того, как получала категорический запрет. Также ей доставалось из-за ссор со старшим братом. Били школьницу всем, что попадется: металлической ложкой для обуви, металлической шваброй, плечиками для одежды… Доходило и до рукоприкладства. А все потому, что девочка не хотела мириться с религиозными нормами.

- Их вера запрещает подобные действия со стороны девочек. К примеру, также нельзя ходить с непокрытой головой. Из-за этого у них происходили конфликты. Мама очень раскаивается в содеянном и хочет вернуть дочь в семью, - рассказывают в Следкоме. – Сейчас их взяли на профилактический контроль. Мама в отличие от девочки более религиозная, а девочка скорее светская. Они по-разному смотрят на жизнь, и из-за этого возникали конфликты.

Не выдержав травли и систематических побоев, девочка сбежала из дома и нашла защиту у соседей. Им она рассказала обо всем, что с ней творилось, а они сразу же сообщили в полицию.

В настоящее время со школьницей работают специалисты, и пока вопрос о лишении или ограничении ее матери в родительских правах не стоит. Наоборот, не исключено, что девочку все же вернут в семью, да она сама и не против. У старшего же сына с матерью конфликтов никогда не было. Он и сейчас находится дома.

Что касается суровой матери, то суд признал ее виновной в систематическом истязании ребенка, а также в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Ей назначили 3 года 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.

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