Пожар в Барнауле 9 апреля 2021 года: Со взрывами и заревом на весь город горит склад с краской

Пожар в Барнауле 9апреля 2021 года. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожар в Барнауле 9 апреля 2021 года начался около 21.14 загорелось складское помещение с краской и горючими материалами на Власихинской, 177. Полыхало со взрывами и заревом на весь город. Почти 150 пожарных пытаются потушить огонь, сообщает МЧС.

- Площадь пожара составляет около 800 квадратных метров. Тушение осложняет большая пожарная загрузка. К тушению пожара привлекается 92 человека, 28 единицы техники, из них от МЧС России: 89 человек и 25 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. На данный момент пожар локализован, - пишет ведомство.

По указанному адресу находится офисно-складской комплекс «MSV logistic» класса А. На сайте организации говорится, что склады соответствуют всем требованиям пожарной безопасности.

Зарево пожара оказалось видно из разных концов города. Жители, наблюдающие пожар, сообщают, что помещение горит уже больше часа.

- Наблюдаю из окна. Пожар не утихает. Всё больше и больше пламя. Огромная площадь полыхает. Даже визуально видно взрывы, один за одним... Так же, как и сирены. Только бы без жертв, - пишет в группе «Инцидент Барнаул» Дарья Плахотина.

- Папа пожарный, прямой эфир смотрел со мной, тушить толку нет. Если только пеной сверху, но у нас нет авиации. Самая близкая в Красноярске. Не может понять, что там такое горит, что бахает, стена обвалилась, когда текла лава какая-то. Говорит такое было последний раз в 1974 году, когда шинный завод горел, - пишет Наталья Савченко.

Пожар в Барнауле 9апреля 2021 года. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

- Со слов коллег, пока только сильней разгорается, куча искр, жар чувствуется за 200 с лишним метров, - пишет подписчик паблика «Барнаул22» Михаил Юрьев.

В настоящее время оценить количество выброшенных в воздух токсичных продуктов горения, пока сложно. Оценку должны дать специалисты. Горожан может уберечь ветер, который сдует их в сторону от города.

В 23.58 пожар удалось локализовать, его площадь составила 1200 квадратов. У горящего склада дежурит ГИБДД, водителей, которые могут оказаться в опасной зоне, отсекают и направляют другими путями.