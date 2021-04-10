Запахло весной: можно ли жарить шашлыки на дачах, в парках, гаражах, дворах, в лесу

С 9 апреля в Алтайском крае действует пожароопасный сезон Фото: Анна Перевощикова

Апрель радует жителей Алтайского края ярким солнцем и радостным настроением. Еще бы, год назад в это время все сидели по домам, а сейчас ничто не мешает собрать своих близких и друзей, выбраться на природу и пожарить шашлык. Где можно разводить огонь – в материале «Комсомолки».

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, с 9 апреля в Алтайском крае действует пожароопасный сезон. Согласно правилам противопожарного режима в Российской Федерации, закрепленных в постановлении правительства от 16 сентября 2020 года №1479, разводить костры для приготовления пищи запрещено на землях общего пользования в населенных пунктах, на территории частных домов, в лесах и других местах, если нет специально оборудованного для этого места.

- Расстояние до ближайших лиственных деревьев должно быть не менее 30 метров, до хвойных - 100 метров. В ветер разводить огонь даже в мангале не рекомендуется. Поблизости от мангала должны быть средства пожаротушения, в идеале - огнетушитель, но подойдет и бочка с водой или песком. Разведение огня не следует доверять детям и оставлять их с мангалом без присмотра, - отметили в управлении.

Также ни в коем случае не разрешено разводить костер и жарить мясо:

- во дворе многоэтажек,

- в гаражах,

- на балконах и лоджиях.

Конечно, многие нарушают это правило, но им следует знать, что есть риск получить штраф – для физлиц сумма составляет две тысячи рублей.

И это пока еще щадящие ограничения. Когда на Алтае установится жаркая погода, в крае могут ввести особый противопожарный режим. В этом случае будет запрещено разводить открытый огонь даже с использованием специальных устройств и сооружений для приготовления пищи, то есть мангалов.

- За нарушение особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф до пяти тысяч рублей. А если произошел пожар и наступили тяжелые последствия от него, то виновнику может грозить уголовная ответственность, - добавили в МЧС.

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