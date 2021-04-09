На Алтае начальница почтового отделения почти год получала пенсию за умершего человека

Женщина присвоила более 100 тысяч рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае сотрудница почты год обворовывала умершую пенсионерку. Всего женщина обманным путем получила более 100 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 43-летней жительницы Горно-Алтайска, руководившей почтовым отделением в селе Майма. В 2019 году ей пришла идея воспользоваться своим служебным положением и обогатиться за счет умершей 77-летней бабушки. Она начала перечислять ее пенсию себе. По версии следствия, всего в период с августа 2019 года по июнь 2020 года начальница отделения присвоила более 106 тысяч рублей. Аферу выявила служба безопасности Почты России

Женщина обвиняется по статье 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Почта России пообещала усилить систему отбора персонала в Республике Алтай

– Нам очень жаль, что в нашей команде оказался такой недобросовестный сотрудник. Это абсолютно недопустимо, и мы прилагаем максимум усилий, чтобы выявлять и предотвращать такие случаи. <…>После служебной проверки мы уволили начальника отделения из компании. Впредь мы усилим систему отбора и контроль за персоналом почтовых отделений Республики Алтай, — прокомментировала инцидент пресс-службы Почты России.

На данный момент продолжается расследование уголовного дела. Следователи изъяли всю необходимую документацию и назначили судебную бухгалтерскую экспертизу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Если доча скажет, что он пытался ее изнасиловать, это будет бомба»: на Алтае родственники пытались «посадить» дедушку

Мужчина чудом избежал тюрьмы (подробнее)