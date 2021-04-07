Благая весть и голуби. В Барнауле отпраздновали Благовещение Господне

Благовещение Господне-2021 в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

7 апреля над Благовещенским храмом Барнаула закружились голуби. Священники во главе с митрополитом Сергием символически выпустили белоснежных птиц в честь праздника Благовещения. Напомнив нам грешным, что человеческая душа может быть крылатой.

Фотокорреспондентов, которые суетясь на мокром асфальте, пытались запечатлеть момент, митрополит остерегал: «Не шастайте по грязи». Это звучало как философское напутствие.

Благовещение Господне-2021 в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

- В этом празднике особая красота, - сказал Сергий в проповеди.- Сегодня большая радость, в этот весенний день Марии возвестили о будущем рождении сына Божьего. И это стало началом спасения.

- Сейчас радостно и шумно в городе Назарете, много паломников, - заметил митрополит. - Источник, где брала воду Богородица, струится и сегодня, к нему можно прийти и попить живительную влагу. По преданию, как раз на источнике архангел Гавриил встретил пречистую деву Богородицу, чтобы сообщить ей весть о будущем рождении Христа.

… Внутри Благовещенского храма во время Литургии дрожали свечи, напоминая о скоротечности всего живого. Легендарный монах Иоанн, возглавляющий крестные ходы до Коробейниково, стоял неподалеку от алтаря, блаженно и смиренно улыбаясь. Бывший боксер давным-давно ушел в послушники, а недавно принял постриг, облачился в мрачноватую схиму. А вот священники по случаю праздника служили в одеяниях цвета неба, многие прихожанки повязали на голову голубые платки.

Благовещение Господне-2021 в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

После торжественной литургии и крестного хода всех желающих пригласили в церковную трапезную. Благовещение в этом году пришлось на середину Великого поста, но в праздник есть послабления.

- В этот день мы получаем утешение от Богородицы, разрешается вкушение рыбы, - напомнил митрополит. Вспомнил при этом рассказ священника Афанасия Сахарова, который 30 лет провел в лагерях и тюрьмах.

Благовещение Господне-2021 в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

- И даже там на Благовещение было утешение - давали рыбу, писал он в воспоминаниях. Лишь один раз не дали, а перед этим он нарушил пост и поел «скоромной пищи». Даже в сложных мучительных условиях человек постился, - уважительно подытожил глава Алтайской митрополии.

На столах в трапезной в этот день стояли вкуснейшие рыбные блюда, приготовленные искусной поварихой Еленой Романовой. Рыба в ухе и жареная, и собственного посола - пальчики оближешь. Перед тем, как вкусить яства, священники, семинаристы прихожане торжественно прочли молитву, где есть слова и про хлеб насущный. И она звучала как тихая музыка.

Что ни говори, а все-таки хороший был раньше обычай у предков, который сейчас соблюдается в православных семьях: без молитвы за стол не садиться.

Благовещение Господне-2021 в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Благовещение Господне-2021 в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Благовещение Господне-2021 в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ