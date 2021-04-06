Нашла подход к каждому: с новой главой жизнь алтайского села изменилась к лучшему

Вручение награды Альбине Агальцовой Фото: Олег УКЛАДОВ

Главе Березовки Первомайского района Альбине Агальцовой вручили почетный знак Общероссийского Конгресса Муниципальных Образований – за большой вклад в развитие местного самоуправления. Она руководит сельсоветом третий год, за это время успела сплотить местных жителей и реализовать много разных проектов.

Нашла себя, помогая людям

Альбина Агальцова всегда на связи с местными жителями. Она уже привыкла, что каждое утро начинается не с кофе, а с соцсетей и просмотра последних новостей.

Обязанности главы понятны Альбине Петровне - прежде, чем занять эту должность, она 20 лет была финансистом сельсовета.

К новой должности Альбину Петровну подтолкнули сами жители: к очередным выборам объявилось сразу 16 кандидатов в главы села, почти все – из города. Местные поняли, что руководство «со стороны», как правило, мало заинтересовано в развитии села, поэтому и выдвинули своего человека.

Новая глава понимала, что начинать придется с погашения долгов.

– У меня были большие обязательства перед министерством сельского хозяйства предыдущей главы с 2014 года. Когда-то Березовка принимала участие в конкурсе на грант - 2,5 млн, и работы не были, – вспоминает глава Березовского сельсовета.

Альбина Петровна сразу же отдала миллион из бюджета сельсовета на реализацию гранта. В селе, наконец, обновили стадион и сделали площадку для волейбола. Благодаря завершенным работам по гранту Березовке вновь дали зеленый свет на участие в других конкурсах, чем сразу и решили воспользоваться.

Заметные результаты

Глава села объединила вокруг себя жителей и вместе они уже сделали многое. Так в парке выкорчевали аварийные деревья и посадили новые. А вскоре в селе появилась детская площадка.

Местные жители благодарны Альбине Агальцовой и говорят, что с ее приходом жизнь в селе стала меняться к лучшему.

– Инициатив у нее очень много, она всегда приходит с новыми идеями, у нее всегда какая-то мысль в голове кружится, с ней рядом быть очень интересно, – говорит Надежда Котыхова, председатель совета ветеранов Березовки.

«Импульс для гражданского общества»

Село живет планами на несколько лет вперед. Накануне в Березовке прошел очередной совет общественности, где обсудили проекты на 2021 год. Одно из ключевых предложений – строительство скейт-парка. Среди других идей – спортивные площадки и ремонт дороги.

В обсуждении проектов участвовал и депутат Госдумы Александр Прокопьев. Он вручил главе Березовки почетный знак Общероссийского Конгресса Муниципальных Образований за большой вклад в развитие местного самоуправления.

– Политики в местном самоуправлении не так много, это больше хозяйственная деятельность, но местное самоуправление дает импульс для гражданского общества. Через этот инструмент люди могут повлиять на развитие своей территории, своих городов, сел. И это очень ценно, – сказал Александр Прокопьев.