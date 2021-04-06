Цинизм и романтика: В Барнауле выступил известный комик Иван Абрамов

Иван Абрамов. Фото: телеканала ТНТ

В Барнауле 29 марта в ДК Моторостроителей состоялось выступление известного комика, участника шоу Stand Up на ТНТ, Ивана Абрамова. После концерта он отправился в Кузбасс, где провел концерты в Новокузнецке и Кемерове.

В Барнауле Абрамов был не в первый раз, правда, посмотреть город так и не успел, зато публика как всегда встретила тепло. По его словам, восприятие юмора в столичных городах и регионах отличается. Например, в регионах хорошо заходят жизненные истории, а в Питере больше любят политические шутки.

- Мои шутки состоят на 90 процентов из цинизма и на 10 процентов из романтики. Главное – делать, что самому интересно, говорить о том, что самого волнует и быть искренним. И в жанре стендап можно исписаться, но пока меня много что волнует и бесит. Рано или поздно это иссякнет, тогда, наверное, уйду со сцены и буду гулять с собаками, – поделился комик.

Иван Абрамов. Фото: телеканала ТНТ

Кстати, в концертах всегда есть новые шутки в независимости от того, где проходит выступление.

- Даже если это запись, я стараюсь сходу вставить новую шутку в выступление, – говорит Абрамов.

Свои выступления он обычно записывает на диктофон, чтобы потом послушать, как реагировал зал.

- Выступление всегда меняется, обновляется. Если перестает самому нравится шутка, если рассказываю ее на автомате, значит, пора ее вычеркивать, – считает комик.

Кстати, вместе с ним в гастроли всегда ездит жена, с которой они вместе уже больше 13 лет. Дочки в это время остаются дома с няней.

Stand UP – по воскресеньям в 22:00 на ТНТ