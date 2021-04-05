Скриншот видео Фото: интернет-сообщества Barnaul 22

В Барнауле из-за перевернувшегося прицепа перекрыли дорогу. ДТП произошло на Змеиногорском тракте в понедельник, 5 апреля, в районе улицы Аванесова недалеко от новой церкви.

КАМАЗ был загружен жмыхом, прицеп перевернулся, вероятно, при повороте. Возможной причиной происшествия моли стать неверно выбранная скорость для маневра и траектория, а также в том случае, если прицеп был перегружен. Видео происшествия опубликовано в группе "Барнаул22".

Фото: Вячеслав Розов

В результате содержимое высыпалось на проезжую часть, полностью ее заблокировав. Сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу. Сейчас рабочие собирают оказавшийся на дороге груз. В ближайшее время движение будет возобновлено.

Скрин публикации Фото: со страницы vk.com/incident_brn

Тем временем, автомобилистов предупреждают о перекрытии дорог. Сегодня с 19.30 до 22.30 перекроют участок от Баюновских Ключей до подъезда к селу Фирсово. Сам населенный пункт, а также дорогу до Бобровки.

Кроме того, закроют участок «Баюновские Ключи – «Чуйский тракт» - дорога «Подъезд к с. Фирсово» – населенный пункт Фирсово – дорога «Фирсово-Бобровка-Рассказиха» - аэродром «Лесной».

- Ограничение действует для всех видов транспорта. В связи с перекрытием Госавтоинспекция Алтайского края призывает водителей заранее выбирать маршрут, - сообщает «АиФ-Алтай».