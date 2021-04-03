На казахстанской стороне Алтая впервые засняли снежного барса

Снежный барс в горах Алтая (Фото: скриншот записи видеоловушки)

Снежный барс (Panthera uncia) – крайне редкое и скрытное млекопитающее, обитающее в Центральной Азии. На Алтае он встречается крайне редко и наконец впервые попал в фотоловушку со стороны Казахстанской части гор.

Фото- и видеоловушки для наблюдения за представителями фауны установили государственные инспекторы в ноябре прошлого года. Во время исследования архивов, собранных за конец 2020-го – начало 2021-го, удалось установить – барсы на территории Арчатинского лесничества Катон-Карагайского государственного национального природного парка есть!

Так на одном из роликов видно, как барс, поднимающийся по горе, моментально замечает фотоловушку. Видимо маскировка на удалась. Он останавливается и смотрит четко в объектив. Немного задумавшись, направляется в сторону камеры, проходит мимо, как будто дразнится и отправляется далее по своим кошачьим делам.

- Работа с фотоловушками идет в национальном парке с 2013 года, и уже в 2014 мы получили первые для казахстанского Алтая фотографии ирбиса с помощью фотоловушек. Результаты этой работы были доложены в ходе нескольких научно-практических конференций, семинаров и совещаний, в том числе международных. Также нами было опубликовано несколько статей по использованию фотоловушек для исследования биоразнообразия ККГНПП, - рассказывает начальник отдела науки, экологического мониторинга и информации Катон-Карагайского ГНПП, доцент Института биологии и биотехнологии Алтайского государственного университета Алия Габдуллина.

Кроме того в фотоловушку попали сибирские горные козлы, альпийские галки, соболь, росомаха и алтайские улары.

- Мы надеемся, что установка фотоловушек и другие современные методы исследования помогут больше узнать о биологии, экологии и других особенностях ирбиса на территории Катон-Карагайского ГНПП, - говорят в нацпарке.

Наблюдения за животным миром на приграничной территории и в частности за ирбисов – очень важный момент. На сегодняшний день, по некоторым подсчетам на казахстанской части Алтая насчитывается всего около 120-130 особей. Конкретно в Катон-Карагайском парке еще в 2017 году три полевые экспедиции не обнаружили никаких следов снежного барса. Эксперты WWF сделали вывод, что численность ирбиса в этих местах после его уничтожения в 90-х годах так и не восстановилась. Тем не менее, свежие записи говорят о том, что кошки все же есть, но их число неизвестно.

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