Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 3 апреля: привиты более 67,5 тысяч человек

Прививаются более 96 тыс. человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжается вакцинация против коронавируса. В регионе прививаются свыше 96,3 тыс. человек. Из этого числа более 28,6 тыс. получили первую прививку, а свыше 67,6 тыс. жителей край привиты полностью. Об этом сообщает оперштаб региона.

Число заболевших коронавирусом все еще растет в Алтайском крае, в регионе их уже более 47,3 тысяч. Ежедневно регистрируют менее 100 новых случаев. При этом выздоровевших – свыше 42,3 тысяч, а умерших с COVID-19 – 2716.

Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 24, Бийск - 9, Рубцовск - 8, Новоалтайск – 5, Шипуновский район - 4, Алейск, Камень-на-Оби, Яровое, Бийский, Калманский, Поспелихинский, Родинский районы - по 3 заболевших, Благовещенский, Завьяловский, Кулундинский, Немецкий национальный, Усть-Калманский районы - по 2 заболевших, Заринск, Славгород, Алейский, Егорьевский, Ельцовский, Заринский, Зональный, Красногорский, Ребрихинский, Рубцовский, Табунский, Тальменский, Хабарский районы - по 1 заболевшему, по данным от 2 апреля.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – более тысячи человека. Кроме того, свыше 300 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

По информации на 2 апреля, из общего числа заболевших 471 случай – завозные, в том числе, 197 – из-за рубежа; 28670 случай – по контакту с ранее заболевшими. Из 47330 заболевших: 12489 – у больных внебольничной пневмонией, 27102 – у заболевших ОРВИ, в 7739 случаях – бессимптомное течение.

В Алтайском крае на коронавирус обследовали более 1,3 млн человек.