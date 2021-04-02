На Алтае ссора между ребятишками в детсаду довела родителей до прокуратуры

Мама пострадавшего мальчика рассказала, что в этот момент воспитателя не было рядом Фото: Олег УКЛАДОВ

С виду обычная история – в группе детского сада один ребенок задирает другого. Однако мама одного из малышей намерена идти в прокуратуру.

Остались шрамы

Жительница Барнаула Варвара рассказала в социальных сетях о том, что один из воспитанников детсада кинул в её ребенка кусок льда – ледышка попала в лицо и оставила две глубокие раны. Больше всего, как она отметила, возмущает то, что воспитатели про травму мальчика ей своевременно ничего не рассказали, не оказали помощь и допустили, что малыш с утра до самого вечера ходил с окровавленным лицом.

- Случилось это в 10:50. Я об этом узнала, только придя за ребенком в 16:00. Я чуть не потеряла сознание, увидев все лицо в крови. Воспитатели решили не ставить меня в известность, и до моего прихода ребенок ходил с разбитым лицом в крови. Медика на месте в тот день не было, и воспитатели даже не вызвали «скорую». На мое обращение к матери обидчика услышала грубый ответ, что они не виноваты, а виноват сад - они раскидали повсюду куски льда. Извиняться не стали, - отметила женщина.

Сейчас уже раны малыша зажили, но остались шрамы. По словам Варвары, это не первый случай, когда обижают её ребенка: якобы два мальчика из группы постоянно бьют и его, и других детсадовцев.

- Данный ребенок со своим другом били детей ранее. Били и моего ребенка не один раз. Бьют даже девочек. От родителей куча жалоб, коллективных и не коллективных. Но воспитатели выгораживают обидчиков <…> Я и родители жаловались в полицию и ПДН. Те пишут отписки, никак не реагируют <…> Комитет по образованию также развел руками: «Куда мы должны деть, по-вашему, эти ледяные глыбы», - добавила мама мальчика.

Чтобы защитить ребенка, женщине пришлось перевести его в другую группу. В новом коллективе малыш прижился, но Варвара все равно намерена довести дело до конца – раз в полиции в возбуждении дела отказали, она планирует обратиться в прокуратуру.

Из ледышки в айсберг

А вот у другой стороны конфликта взгляд на ситуацию иной. По словам мамы одного из предполагаемых «драчунов» Алины, дети просто играли в снежки, и обледенелый комок снега нечаянно попал в лицо ребенку, а взрослые раздули из мухи слона, вернее, из ледышки в целый айсберг.

- Между прочим, ребенок Варвары тоже кусает других детей. Я говорила с юристом, была в прокуратуре, показывала фото царапин на лице мальчика. То, о чем говорит Варвара, - это уже клевета в публичных сетях и донесение ложной информации. Там не глубокие раны. Мой ребенок уже не хочет идти в детский сад, так как в группе теперь, когда он хочет с кем-то поиграть, говорят: «Бабушка сказала, чтобы я с тобой не играла». Это психологическое давление, - пояснила она.

Где были воспитатели

Варвара рассказала, что в момент, когда все произошло, воспитателя не было рядом. Якобы после прогулки она повела часть детей в здание, а другая часть оставила на улице без присмотра. В этот момент и произошло «ледовое побоище». Мама малыша настаивает, что это элементарная халатность.

«Комсомолке» удалось связаться с воспитателем, в чьей группе произошел инцидент. Однако та передала трубку заведующей, которая, в свою очередь, направила корреспондента в комитет по образованию.

- 15 марта, во время возвращения с утренней прогулки, один ребенок кинул комком обледенелого снега в другого, попав в область лица. Ребенку были нанесены царапины. Воспитанника сразу завели в группу и умыли, кровотечения у ребенка не было, жизни и здоровью воспитанника ничего не угрожало. За нарушение должностной инструкции, несвоевременное доведение информации до родителей и администрации, воспитатель привлечена к дисциплинарной ответственности, - рассказали «Комсомолке» в комитете по образованию Барнаула.

Также воспитателям дали рекомендации по поводу индивидуальной работы с ребенком, который кинул ледышку. При этом в комитете подчеркнули, что до этого случая никто из родителей на малыша не жаловался.

Чтобы случаи травмирования не повторились, на территории входа в группу почистили территорию.

– В УМВД России по городу Барнаулу сообщение зарегистрировано. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, – сообщили в ведомстве.