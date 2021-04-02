Барнаульская девочка стала финалисткой кастинга на ведущих телеканала CТС Кids

На Youtube-канале у Арины Жилиной 1,5 млн подписчиков. Фото: предоставлено Ольгой Козодой

8-летняя Арина Жулина из Барнаула стала финалисткой в кастинге для ведущих телеканала СТС Kids. Она вошла в ТОП-20 лучших участников. Всего на конкурс поступило почти 400 заявок.

На первом этапе кастинга нужно было записать интервью с родителями, друзьями или игрушкой и разместить видео в Instagram. Для Арины работа на камеру уже давно не в новинку. У девочки четыре Youtube-канала, суммарное количество подписчиков на которых 1,5 миллиона! Вести блог ей помогает мама. Именно у нее Арина решила взять интервью для конкурса.

В конце марта организаторы кастинга сообщили, что Арина прошла в финал. 27 марта в Москве состоялся заключительный этап конкурса, но так как в этом время девочка была на каникулах в другой стране, то приехать в столицу не смогла. Специально для Арины провели индивидуальный онлайн-финал в zoom.

Финальный этап для Арины провели дистанционно. Фото: предоставлено Ольгой Козодой

На финальном этапе нужно было рассказать смешную историю и прочитать новости в эфире вместе с ведущим Вовой Левченко. Арина говорит, что новостной текст был для нее сложноват, но, тем не менее, она выучила его за пару дней. Окончательные результаты кастинга будут известны позже.

– Если Арину выберут, она станет ведущей на федеральном канале CТС Кids и, видимо, нам придется летать в Москву на съемки либо переезжать, – говорит мама Арины Ольга Козодой.

Кстати, в январе у юной барнаульской звездочки вышел клип на песню «Дай лайк». На данный момент он набрал почти 40 тыс. просмотров.