«Дворник, ау!» Жильцы дома в Барнауле жалуются на управляющую компанию

Как и в прошлом году, двор не убирается, зимой – опасен для передвижения. Фото: Личный архив

- Когда я упала у подъезда первый раз, то позвонила в управляющую компанию, рассказала, что двор сколький словно зеркало, надо что-то делать, диспетчер пообещала разобраться. В результате, действий - ноль. Когда упала второй раз, написала уже жалобу в Роспотребнадзор, - рассказывает «Комсомолке» жительница Барнаула Ирина Антюфеева.

Двор опасен

Дом по адресу Ленина,81, где живет Ирина, обслуживает УК «Азимут-Компани». Как член совета дома, Антюфеева считает деятельность управляющей компании непрозрачной и неудовлетворительной. По словам женщины, она и другие жильцы всю зиму не видели дворника.

- Как и в прошлом году, двор не убирается, зимой – опасен для передвижения. При этом деньги на зарплату дворника списываются регулярно, – пожаловалась Ирина Николаевна «КП».

Опасный двор Фото: Личный архив

Недоступна информация

Как заинтересованное лицо и собственник жилья женщина хочет быть в курсе, как УК управляет домом, какие работы выполняет, и какое количество средств жильцов она на это тратит.

- Но «Азимут-Компани» почему то не имеет своего сайта, как большинство компаний, - удивляется Антюфеева. - поэтому собственникам была не доступна информация, какие работы проводились на доме, сколько средств потрачено, сколько осталось.

По словам Ирины, собственники не могут посмотреть сметы на выполненные работы, нет возможности ознакомиться с протоколами собраний собственников.

- Часть информации после жалоб появилась на портале ГИС ЖКХ, - отметила активистка, - но к данным у нас много вопросов.

Жалобы игнорировали

В 2019 году часть жильцов обратились в УК «Азимут-Компани» с просьбой сделать перерасчет за работу дворника.

- Которого мы не видели, следов его деятельности тоже не наблюдали, - пояснила Антюфеева. - Также просили вернуть средства, снятые с нашего дома на какие-то, никому не ведомые судебные расходы. В итоге - игнор.

Тягучая переписка

Также неравнодушную женщину возмущает, что на письменные запросы УК «Азимут-Компани» отвечает долго, хотя по договору любая информация должна предоставляться в течение 5 рабочих дней.

- В 2020 году я запросила отчет в декабре, получила письменный ответ, что мне его предоставят в январе, в итоге, увидела я его только в марте - прислали по электронной почте, - рассказывает жительница дома.

Опасный двор Фото: Личный архив

Невыполненные обещания

Еще одна важная претензия - невыполнение работ по плану, вывешенному в подъезде.

- Из перечня работ не сделано практически ничего, кроме, как поставлены козырьки над подъездами и в ноябре отремонтировано одно крыльцо, а ведь они все аварийные! – подытожила возмущенная горожанка.

Из ответов УК

В официальных ответах на претензии жительницы дома от управляющей компании сообщается, что «совет дома решил, что отчеты УК должна предоставлять по необходимости, график ремонтных работ был смещен из-за пандемии, по договору средства УК может снимать средства на судебные расходы». Также сообщается, что перерасчет работы дворника задним числом не правомерен. В официальном ответе кроме этого указывается, что дворник выходил в течение дня «и подбирал и мел двор по выявленным замечаниям».

Это - «детский сад»

- Для меня все эти ответы звучат странно, - говорит Антюфеева. - Во- первых, пандемия пошла на спад уже прошлой весной. Да и такие службы, как УК не прекращали работать в пандемию. У УК «Азимут-Компани» было в распоряжении все лето, чтобы осуществить план работ и в придачу два теплых осенних месяца - сентябрь и октябрь. Однако, из запланированных работ сделано только 10%. Во- вторых, я являюсь членом совета дома почти столько же времени, сколько УК «Азимут-Компани» управляет нашим домом и решения совета дома, о котором они пишу в официальном ответе, не припомню. Ну и, наконец, заявление о том, что дворник выходил в течение дня и подбирал бумажки, похоже на «детский сад». Это просто слова. Понятно, что люди не все приучены мусор отправлять в урну, но главная претензия была не по бумажкам, которые появляются во дворе в течение дня, а в том, что двор не убирали вообще и дворника никто никогда в принципе не видел…