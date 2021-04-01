Предварительный прогноз погоды с апреля по сентябрь 2021 на Алтае

Температура ожидается в пределах нормы Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты Гидрометцентра России составили прогноз погоды на период с апреля по сентябрь для всей страны и Алтайского края в том числе.

- Анализ климатических данных и прогностических разработок НИУ РОСГИДРОМЕТА выполненный в Гидрометцентре России, позволяет с вероятностью 65-70% сделать вывод, что на большей части территории России в апреле-сентябре 2021 года ожидается температурный режим около и выше средних многолетних значений, - подчеркивают в центре.

Кроме того, специалисты прогнозируют для южных районов СФО раннее начало пожароопасного сезона.

Апрель

На всей территории Алтайского края ожидается температура в пределах нормы (+3.1 градус). То же самое касается осадков (25 мм). В Республике Алтай такой же прогноз, однако, по югу региона осадков ожидается ниже нормы.

Май

В последний месяц весны никаких температурных скачков или аномалий не прогнозируется (+11.8). При этом высока вероятность дефицита по осадкам на большей части территории Алтайского края (39 мм) и практически во всей Республике Алтай. Для юга Сибирского федерального округа это даже хороший прогноз, так как в этот период продолжается паводок и обильные дожди благоприятно на обстановку точно не скажутся.

Июнь

А вот на июнь прогноз неутешительный: если среднесуточная температура еще будет в пределах нормы (+17.7), что в Алтайском крае, что в Республике Алтай, то дефицита в осадках точно не будет (44 мм).

Июль

Середина лета, по предварительным прогнозам, не порадует сибиряков. Температура будет около нормы (+19.9), но, вероятно, по нижней границе. Вдобавок к этому наиболее вероятен избыток осадков во всех близлежащих к Алтайскому краю регионах (62 мм).

Август

Август, если можно так сказать, порадует своей стабильностью: погода будет в пределах нормы (+16.7), осадки тоже (49 мм).

Сентябрь

Первый осенний месяц, по прогнозам, не будет аномальным – все в пределах нормы (средняя температура +11.0, осадки – 28 мм).

А в это время, что касается не прогнозов, а реальной обстановки, то в Республике Алтай вскрытие рек уже началось. Причем произошло это на 5-10 раньше среднемноголетних сроков. Таким образом, примерно к 10 апреля в регионе вскроются все реки. Лишь только на малых могут отмечаться забереги.

- Это может привести к заторам на реках, где заблаговременно не были выполнены превентивные мероприятия по ослаблению льда на затороопасных участках. Это пиление, чернение льда, разрушение льда с помощью специальной техники у опор мостов, - отметили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в правительстве республики.

Самая опасная ситуация складывается в Чойском районе, где не все работы провели, а также в Турочакском, где к ним вообще не приступали. Таким образом, если ситуация обострится и начнется подтопление, то могут пострадать два населенных пункта: Дмитриевка и Озеро-Куреево. В общей сложности там проживает 700-800 человек.

Глава республики Олег Хорохордин дал распоряжение провести в отношении главы района Виктора Осипова служебную проверку и выяснить, почему он не подготовился к паводку и тем самым подставил под угрозу безопасность жителей.

По словам председатель Комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай Юрия Леонтьева, для размещения людей в случае ЧС готовы 94 пункта временного размещения. Они могут вместить более 17 тысяч человек.