Скандал вокруг мюзикла «Ползунов». Автор либретто намерен судиться с барнаульским театром

Мюзикл «Ползунов» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Я один в противостоянии с огромным краевым театром!», - восклицает 33-летний москвич Евгений Вильтовский. Это - о барнаульских перипетиях. Автор либретто к четырем спектаклям, поставленных Алтайским государственным музыкальным театром, требует доплатить ему гонорар (речь идет о мюзиклах «Ползунов», «Новогодний канкан», «Ямщики», «Синяя птица»). Недоплаченная сумма, по подсчетам Евгения Вильтовского, довольно солидная - более миллиона рублей.

Историю, приключившуюся в Барнауле, бывший ученик Романа Виктюка называет обворожительным «забалтыванием» и гипнозом удава Каа.

«Зрители приходят в театр, восхищаются мюзиклом «Ползунов», сопереживают судьбе главного героя, но даже не догадываются о том, что руководство театра в своих действиях по отношению к автору повело себя также как власть имущие три века назад по отношению к Ивану Ползунову», - написал Евгений в редакцию «Комсомолки». - По сюжету мифа, воплощенному на сцене, романтичному создателю «Паровой машины» барнаульские власти постоянно вставляют палки в колеса».

О достоинствах самого либретто можно поспорить – например, арт-критик Вадим Климов считает его «слишком конъюнктурным с назойливым пропагандистским припевом о единстве России». Но речь сейчас - о материальной стороне вопроса. Нарядный спектакль идет с аншлагом и приносит театру дивиденды.

Мюзикл «Ползунов» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Подвохов не ждал»

Работать над либретто Евгений Вильтовский начал по предложению режиссера музтеатра Константина Яковлева, своего однокурсника.

- В июле 2016 года либретто было принято театром, - рассказал «КП» Вильтовский. По его словам, директор театра Галина Санжарова в тот момент была сама любезность и очарование и просила подождать с оформлением договора.

- Я ждал, но меня кормили обещаниями месяц за месяцем,- вспоминает Евгений.

Даже в октябре, когда уже шли премьеры, автор, по его словам, не получил ни копейки. В итоге только в апреле 2017 года поступил первый авторский гонорар.

Вильтовский уверяет, что с самого начала в разговоре с директором театра обговаривался важный для него вопрос - о проценте денежных отчислений с каждой постановки, однако с оформлением этого дополнительного соглашения в театре тянули еще дольше.

- Меня запутывали, - уверяет Вильтовский. - Но сначала я подвохов не ждал, иначе бы не работал в это время над новыми текстами для этого театра к спектаклям «Синяя птица», «Ямщики» и «Новогодний канкан».

Обратился к юристам РАО

После премьеры еще трех спектаклей не получавший проценты озадаченный автор стал напоминать о себе в барнаульском театре настойчивее. В итоге обратился к юристам РАО (Российское авторское общество), переговоры с их подключением, казалось бы, увенчались успехом.

«Галина Санжарова сообщила, что дополнительное соглашение по спектаклю «Ползунов», будет оформлено. Также пообещала, что оформит документы по трем другим постановкам. Мы созванивались, переписывались, снова созванивались...», - рассказывает Евгений Вильтовский в соцсетях.

С января 2018 года поэт стал, наконец, получать авторское вознаграждение. Но…

- Процент отчислений за либретто к мюзиклу «Ползунов» был назначен ниже стандартного и обговоренного до премьеры, - удивляется автор в Фейсбуке. - За спектакль «Синяя птица» вознаграждение выплатили только через несколько месяцев после премьеры. При этом на афише я значусь как «автор либретто», а в договоре - «автор песенных текстов» и процентная ставка вознаграждения здесь снижена почти в 4 раза относительно стандартной.

Еще за два спектакля, «Ямщики» и «Новогодний канкан», по его словам, авторского вознаграждения не выплачено вообще. Договоры по ним так и не составлены. Также не выплачены проценты за постановки мюзикла «Ползунов», которые шли до января 2018 года.

Мюзикл «Ползунов» Фото: Олег УКЛАДОВ

Суровый барнаульский апельсин

Историю, приключившуюся в Барнауле, Евгений Вильтовский на своей странице в Фейсбуке описывает с иронией и сарказмом. Вспоминает, к примеру, момент, когда Галина Санжарова пригласила его в жюри на фестиваль «Шаг», но так ничего за это и не заплатила, хотя, по его словам, обещала. Вот как живописно описывает Вильтовский свое возвращение из Барнаула:

«Я стоял в аэропорту и был расстроен. Так бывает, когда ты думаешь о себе одно, а обстоятельства выстраиваются так, что в них тебе отводится роль попроще. Полученный в гостинице ланч-бокс съесть не получилось - пачку с соком надорвал слишком энергично и пролил на себя, суровый барнаульский апельсин не смог очистить от кожуры, потому что накануне срезал ногти, а яйцо при разбивании оказалось сырым - видимо, положили по ошибке».

В своих постах Евгений Вильтовский очень часто обращается к директору барнаульского театра с ироничными обращениями. Не удержался даже от язвительного поздравления в день ее рождения, напомнив про «должок». В порыве борьбы за упущенную выгоду господин Вильтовский вообще предпринял массированную атаку на театр, выходящую за рамки договорных отношений. Досталось даже бывшему однокурснику режиссеру Константину Яковлеву, которого Вильтовский заподозрил в предательстве и растаптывании дружбы.

«Становится дурно»

Режиссер Яковлев от комментариев на эту тему деликатно отказался. Сказал, что «не в теме» и не читает страницу Вильтовского. А вот сам Евгений в отношении однокурсника сегодня не церемонится. Описывает, к примеру, сон, где он, обиженный, патетически говорит «Косте и директрисе Галине, что цена их праздника сегодня - предательства, обман, интриги, невыплаты авторских гонораров и отчислений, чужие слезы!».

Прима музыкального театра Виктория Гальцева, которую мы попросили поделиться своим мнением на эту тему, также была предельно деликатной.

Мюзикл «Ползунов» Фото: Олег УКЛАДОВ

- Для меня важен принцип «не судите, да не судимы будете», - говорит Виктория. - Если есть какие-то проблемы, то, думаю, нужно их решать цивилизованно, с глазу на глаз, через соответствующие инстанции, как это обычно делается. От того, что я читаю на странице Евгения Вильтовского в Фейсбуке, становится неприятно и дурно. Это похоже на травлю - есть моменты, когда вещи выворачиваются наизнанку. Я лично очень уважаю Галину Анатольевну. Она показала себя как ответственный и опытный руководитель, соратник.

«Вы сами уклонялись»

В письмах Галины Санжаровой к Евгению Вильтовскому, выдержки из которых автор либретто также разместил в Фейсбуке (несмотря на то, что в письмах есть просьба не выставлять их на странице), звучит недоумение: «А ничего, что в самом начале нашего творческого сотрудничества (тогда нам казалось, что мы нашли друга, единомышленника и талантливого человека), вы уклонялись от ответа по гонорару и процентам, и тому тоже есть свидетели... «На тот момент Вы были весьма великодушны к нашему театру и сказали что «вам ничего не нужно, сколько дадите - столько дадите, что вам интересна эта работа, что это ваша первая такая работа, и вы это делаете по дружбе и прочее. И вы это сами не раз транслировали».

- Я уверен, что фраза «сколько дадите - столько дадите» действительно была мной произнесена! Потому что это моя коронная фраза в разговоре со всеми продюсерами и директорами, – парирует в комментариях к этому письму Вильтовский. - Во всех переговорах с самых первых минут меня всегда спрашивают: «Сколько хотите получить?», на что я всегда закатываю глаза и с придыханием произношу: «Ну, сколько дадите - столько дадите! Я готов выслушать ваши предложения!». И в ответ директора или продюсеры всегда говорят мне: «Ок, предлагаю вот столько!», а я соглашаюсь. С Галиной Анатольевной было не так - она сделала своё предложение, я согласился, а дальше просто не оформляла документы и не выплачивала причитающееся, постоянно откладывая оформление.

«Со всеми авторами мы работаем честно»

- Со всеми авторами мы работаем честно, и подобная ситуация для нас абсолютно новая, мы не сталкивались с этим, ведь никогда и ни с кем не совершали обманных действий, в которых обвиняет нас Евгений Владимирович, - уверяет в официальном ответе «Комсомолке» Галина Санжарова.

В письме перечисляются подписанные с автором договоры по выплатам за либретто (к спектаклям «Ползунов» и «Синяя птица») При этом в самом первом документе говорится, что с выплатой вознаграждения (речь идет о самом первом гонораре, полученном в апреле 2017 года) исчерпываются все права Е. Вильтовского на получение дополнительного вознаграждения. Тем не менее, в дополнительном соглашении говорится об авторском вознаграждении, которое выплачивается с 1 января 2018 года.

«С нашей стороны нарушения по подписанным с обеих сторон договорам и просрочки по выплатам отсутствуют», - подчеркивается в официальном ответе театра Музкомедии.

На дополнительный вопрос редакции о том, почему не по всем спектаклям составлены договоры Галина Санжарова в течение месяца так и не ответила.

Мюзикл «Ползунов» Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова прокомментировала ситуацию кратко:

- Да, в министерство культуры поступали жалобы от Евгения Вильтовского. У автора были свои ожидания по выплатам. Когда стороны конфликтующие не могут между собой договориться, нужно смотреть документы. Проверками контролирующих организаций установлено, что условия договоров нарушены не были.

Что дальше?

Евгений Вильтовский еще надеется, что театр может выплатить ему недополученный гонорар до суда. Он продолжает отправлять письма на эту тему в разные инстанции, обращается за поддержкой к видным театральным деятелям. В противном случае обещает подать в суд и потребовать снятия спектаклей его авторства с репертуара. По словам автора, у него уже собрано немало компрометирующих документов.

- Если Е.В. Вильтовский всё же примет решение подать в суд на театр, нам придется принять его претензию, но вместе с тем, у нас есть не один аргумент в пользу нашей правоты, официально оформленные документы и доказательства по выплатам, – заявляет в свою очередь Галина Санжарова. - В любом случае, в суде или перед ревизионными органами я, как руководитель, встану на защиту интересов театра, которые заключаются в благополучии учреждения и благополучии его сотрудников.

PS.

При подготовке к печати текст (без официальных ответов от театра и комментария министра Безруковой) был выслан Евгению Вильтовскому. В ответ автор либретто написал корреспонденту «КП»:

«Вы выставляете меня в неприглядном свете. Я запрещаю публикацию подобного материала. Цитирование моих постов для друзей с выдёргиванием из контекста тоже недопустимо».

Тут же на странице Евгения в Фейсбуке появилась его реплика:

«Иду на опережение! Получил от газеты «Комсомольская правда-Барнаул» на утверждение материал о ситуации с барнаульским театром. Статья представляет меня в негативном свете, материал к печати и публикации я ЗАПРЕТИЛ! Интересно, будет ли нарушен этот запрет?». В комментариях добавляет: «Весь материал подтасован под ответы директора театра и министра».

Перед этой публикацией мы еще раз выслали текст Евгению Вильтовскому, добавив, что считаем его «запреты» попыткой давления на редакцию и вправе цитировать материалы, находящиеся в открытом доступе.