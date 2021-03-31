Поисковики разыскивают родственников погибшего на фронте алтайского солдата

Новое место захоронения солдата (фото: предоставлено поисковым отрядом)

Бойцы московского поискового отряда «Обелиск» ведут поиск родственников погибшего на фронте алтайского солдата Свинарева Якова Максимовича.

- Цель поиска родных - мы хотим передать им именную папку по солдату и адрес современного места захоронения, чтобы они смогли приехать и поклониться памяти близкого им человека, - говорят волонтеры отряда.

Установлено, что Яков Свинарев родился в 1918 году в поселке Садовск Ельцовского района Алтайского края. До последнего времени поселок входил в состав Верх-Ненинского сельсовета, однако из-за того, что жителей в нем не осталось, в 2009 году был упразднен. Так что родственники солдата могут проживать в других местах.

До призыва Яков Максимович проживал в колхозе имени Кирова (Алтайский край, Ельцовский район, Салминский сельский совет). В армию был призван также из Ельцовского района в 1939 году.

На фронте Свинарев дослужился до младшего лейтенанта. Был командиром взвода хим. разведки отдельной роты хим. защиты 17 стрелковой дивизии, 33-й Армии Западного фронта (она была сформирована в Московском военном округе в июле 1941 года). Согласно официальным документам погиб 30 августа 1942 года.

Изначально он был захоронен в братской могиле на северо-западе от деревни Муркино Темкинского района Смоленской области, в 500 метрах от урочища Мурыгино.

- Останки бойца были подняты поисковым отрядом «Обелиск» (г. Москва) в 2016 году на месте бывшего госпитального захоронения в деревне Мурыгино и перезахоронены в 2017 году в братской могиле в селе Васильевское Темкинского района Смоленской области, - рассказывают в отряде.

Из близких родственников известно только имя отца - Свинарев Максим Тимофеевич.

Контакты поискового отряда:

8 (495) 557-42-50, 8 (910) 464-07-22 (Поляков Михаил Михайлович - командир отряда), maestro_msk@mail.ru.

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