Как барнаульская Рапунцель ухаживает за волосами длиной в 125 см

За один месяц волосы Татьяны становятся длиннее на сантиметр Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Последний раз жительница Барнаула Татьяна Гордикова подстригалась в 2012 году. Тогда она сделала «Каскад», после чего поняла, что ежедневная укладка точно не для нее. В итоге девушка решила больше не стричься и начала отращивать волосы. Прошло 9 лет. Сейчас длина волоса Татьяны – 125 см, достают они до колен.

- Плюс коротких волос – легкость, но их нужно каждый день укладывать, а мне в силу характера делать это ежедневно лень. Длинные же волосы можно заплести в косу, распушить и уже будет красивая прическа, поэтому я и решила начать отращивать волосы. Вообще длинный натуральный волос - это истинно русская красота, - рассказала «Комсомолке» Татьяна Гордикова.

За один месяц волосы Татьяны становятся длиннее примерно на сантиметр, но длина здесь – не самое главное. Куда важнее следить за их здоровьем, ведь без этого о красоте говорить не придется.

- Все проще, чем кажется. Для мытья длинных волос нужно больше шампуня, но моешь голову раз в неделю, а для короткого – меньше шампуня, но прибегаешь к мытью чаще. Так что расход, примерно, одинаковый. Я изначально не замываю волос, а перед мытьем использую натуральные питательные масла, к примеру, кокосовое – наношу на волосы, заплетаю косу и хожу так некоторые время, потом смываю шампунем без силикона – он не забивает волос, - добавила жительница Барнаула.

В настоящее время вес волос Татьяны – около 400 грамм. Трудно представить, какие суммы ей предлагали за такое счастье. На самом деле, как утверждает девушка, верить всем, кто предлагает баснословные деньги, - бессмысленно, ведь не факт, что это не мошенники, да и остригать свою гордость жительница Барнаула не собирается.

Сейчас Татьяна работает ногтевым мастером, а также участвует в различных проектах как модель. Кстати, её коллегой по съёмочной площадке была и Дарья Губанова – жительница Барнаула, которая также прославилась длинной косой.

- Зарубежные агенты организуют нам фото- и видеосъемки. Раньше предполагались выезды за границу, но из-за пандемии все переиграли. Главный акцент во время съемок - на наших волосах: мы их заплетаем, расплетаем, расчесываем. А далее агенты продают видео или фото частным лицам, которым нравится смотреть на длинные волосы, - пояснила Татьяна.

Кстати, с распущенными волосами походить получается не часто, так как во время спорта или работы они могут мешаться. Поэтому привычная прическа для Татьяны – коса. Кстати, отрастить ее она планирует как минимум до пят…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Русская «Рапунцель» из Барнаула очаровала британцев

26-летняя барнаульская красавица очаровала пользователей соцсетей и британскую прессу своими длинными и волнистыми волосами. Она не стрижет косу вот уже 13 лет! Волосы доросли аж до середины икр ног! Рост у девушки 174 см, а длина волос, соответственно, около 1 метра 40 сантиметров (подробнее)