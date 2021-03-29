Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 30 марта 2021: коронавирусом заразились более 3 тысяч детей

Последнюю неделю в Алтайском крае выявляют чуть больше сотни новых заболевших ежедневно. Фото: Олег УКЛАДОВ

Последнюю неделю в Алтайском крае выявляют чуть больше сотни новых заболевших ежедневно. Прошедшие сутки не стали исключением. В регионе зарегистрировали 103 новых случаев заражения. Выздоровел 71 пациент, умерло девять человек, все из них скончались непосредственно от COVID-19.

Общее число заболевших на сегодняшний день приближается к 47 тыс. человек. Среди них более 3 тысяч детей. За все время пандемии скончались 2672 человека, зараженных коронавирусом, все взрослые.

Как сообщает региональный оперштаб, по состоянию на утро 29 марта на лечении в ковидных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом 1227 человек. Также на лечении находятся 424 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Сегодня в крае насчитывается 286 тяжелобольных пациентов 286, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 92 человека. В ковидных госпиталях остаются свободными 495 койко-мест.

Остальные заболевшие долечиваются дома. Из них семь человек переносят коронавирус без проявления каких-либо симптомов, у 537 пациентов диагностирована вирусная пневмония.

Тем временем в крае продолжается вакцинация от коронавируса. Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 95 642 комплекта (компонент I + компонент II).