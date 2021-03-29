«Если раскваситься, можно и не встать»: кардиолог о годовом марафоне в ковидном госпитале

Фото предоставлено Минздравом Алтайского края

29 марта исполнился год, как был выявлен первый случай коронавирусной инфекции на Алтае. С этого времени для кардиолога Константина Гатальского началась трудная вахта в ковидном госпитале на базе больницы РТП. Специалист рассказал «Комсомолке» о том, что поменялось в «красной зоне» и почему прибавилось пациентов с одышкой.

В режиме цейтнот

- Вы помните свой первый день в «красной зоне»?

- Он отличался тем, что ты – в СИЗе. С этого времени началась ежедневная работа в круглосуточном режиме. Первый месяц я трудился «специалистом инфекционного госпиталя», как все, но, учитывая, что мне каждый день приходилось смотреть много кардиологических пациентов, через месяц мы решили, что проще мне выделить кардиологическую ставку. Со второго месяца занимался своей непосредственной работой.

- Дома вас часто видят с тех пор?

- Первые полгода дома нас не видели, врачи жили в санатории «Обь». В декабре были две недели отпуска. Когда начались послабления, можно стало на выходные до дому добежать. Но учитывая, что работа в круглосуточном режиме, это такие «добежки», когда ты постоянно на телефоне, если что происходит, спешишь обратно. Сейчас по 15-20 консультаций ежедневно, бывает, не по разу заходишь в «зону», ухожу ближе к десяти-одиннадцати вечера. Если привозят экстренных пациентов, требующих осмотра кардиолога, возвращаешься обратно.

- Вот это нагрузка…

- Нормальная нагрузка. Если сесть и раскваситься – можно не встать. Это как в марафоне - если остановишься, то не добежишь.

Лекарства от ковида нет?

- Недавно роженица благодарила всех врачей вашего госпиталя, где спасли ее и ребенка. У молодой женщины была кома, остановка сердца. Много таких ситуаций на грани жизни и смерти?

- Тяжелых пациентов много, но больница на то и больница. Кстати, в феврале 2020 года, перед ковидом, была похожая ситуация. Только роженица была с гриппозной пневмонией - тоже подключали к ЭКМО(аппарат, помогающий на время разгрузить сердце и легкие). На тот момент это был грипп. Слава богу, все хорошо закончилось. К роженицам всегда настороженное отношение. Здесь ответственность за двоих. По поводу тактики лечения будущих мам в госпитале проходят ежедневные телеконференции.

- А вообще за этот год менялась ли тактика лечения больных?

- Безусловно,менялась. Учитывая, что препаратов на 100 процентов для лечения именно ковида на настоящий момент нет, применяемые назначаются «off label» (вне установленных аннотацией показаний). Нет отдельного лекарства именно от коронавируса, которое бы стопроцентно помогало. Когда поступает «сердечник» тяжелый, он получает кучу препаратов своих «кардиологических» с доказанным эффектом, и если в это время диагностирован ковид, то идет коррекция ковидной терапии, чтобы она не противоречила терапии сердечно-сосудистых заболеваний. Бывают ситуации, когда или кардиологам или пульмонологам нужно подвинуться со своим лечением, чтобы выйти на примирение препаратов, чтобы было безопасно и эффективно, а не получилось, что одно лечим, другое калечим. В целом тактика лечения определяется командой.

Парадоксы

- Каких пациентов сейчас в госпитале больше всего?

- Возрастных. На данный момент лежит несколько человек за девяносто - я даже не думал раньше, что у нас столько старожилов! Молодых, которым нет и сорока, примерно столько же, сколько и тех, кому за 90. Основная часть - за шестьдесят – семьдесят - восемьдесят. В последнее время немного прибавилось хроников. Из-за того, что в течение года они вероятно выпадали из поля зрения медиков. Многие поступают с прогрессированием сердечных и легочных заболеваний. Учитывая, что это люди возрастные, с одышкой, их сначала везут к нам. После исключения вирусной пневмонии и ковида, когда выясняется, что одышка в первую очередь обусловлена прогрессированием сердечной недостаточности, мы отправляем в другие больницы на долечивание.

- В первые дни с ковидом было много паники, непонятного. В госпиталь привозили просто контактных лиц. Что изменилось за год?

- Контактных, конечно, сейчас нет. Много тяжелых пациентов. Но в целом, по ковиду до сих пор мало что понятно. Иногда подбираем лечение и тяжелый пациент за девяносто «выскакивает» из болезни. А какой-то организм «захлебывается» от своей же реакции иммунной и все наше лечение не может подавить эту реакцию. И не всегда дело в возрасте. Хотя, конечно, возрастные пациенты тяжелее болеют. Бывали случаи, когда поступает человек молодой в состоянии средней тяжести и за короткое время умирает, несмотря на всю проводимую интенсивную терапию.

- Многие ваши коллеги сами переболели новым вирусом. Как вы?

- Не очень люблю отвечать на этот вопрос. Скажешь -накаркаешь еще…Я сам не болел, знакомые болели.

- А к прививкам как относитесь?

- К каким-то позитивно, к каким-то негативно, к прививкам против ковида, пока не решил, как отношусь.