Конкурс продлится до 11 апреля.

Возобновлен конкурс «Самая обаятельная медсестра – 2021». Он был приостановлен в связи с выявленной накруткой голосов и обнулен. В связи с этим усложнена процедура голосования, теперь это можно будет сделать, только пройдя авторизацию через социальные сети.

Для этого нужно нажать на кнопку в правом верхнем углу и выбрать аккаунт, через который будет проводиться идентификация. Проголосовать можно будет за неограниченное количество участников один раз в сутки.

Для авторизации. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Конкурс приурочен к Международному дню медицинской сестры, который отмечается 12 мая. Мы предлагаем поблагодарить и поздравить представительниц этой гуманной профессий. "Комсомольская правда" - Барнаул и АРОО "Профессиональная ассоциация средних медицинских работников" проводит уже традиционный фотоконкурс "Самая обаятельная медсестра Алтая - 2021". Голосование будет проходить до 11 апреля включительно, после этого состоится подведение итогов и награждение.