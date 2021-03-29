Акмал Назаров: «Живу – в Барнауле, поля – в Азии, клиенты – за границей»

Хлопок экспортируют с Таджикистана, Узбекистана и Киргизии Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Акмаль Назаров - руководитель барнаульской компании, которая занимается реализацией хлопка. Для Алтайского края это звучит немножко странно. Обычно в регионе выращивают зерно.

- Мы занимаемся поставками переработанного, очищенного хлопкового волокна на российские текстильные заводы в Ивановской области, а также на заводы Беларуси, Украины, - говорит директор «Хорека Агро».

О том, как удалось развить данный бизнес в Сибири, Акмаль Назаров рассказал в интервью корреспонденту «Комсомолки».

- Акмаль, по образованию вы – повар. Живете в Барнауле. И при этом умудряетесь выращивать хлопок в жарких странах. Как так произошло?

- По образованию я, действительно, повар, технолог общественного питания. После обучения в торгово-промышленном колледже даже работал в ресторанах, кафе. Потом ушел в армии – и даже там даже пришлось организовывать фуршет для высшего офицерского состава! Когда вернулся на гражданку, у меня, как и у многих это бывает после службы, началась депрессия – куда пойти, куда податься… кажется, что мозг за время службы просто атрофировался. Пошел на стройку, потом ушел работать продавцом на розлив пива, далее подался в торговые представители. Постепенно вместе с компаньонами открыли компанию по поставке продуктов питания в рестораны, бары, отели – это было мне близко, я же там когда-то работал. Бизнес пошел, но вскоре конкуренты начали наступать на пятки и мы очень выгодно продали компанию. Это стало толчком к тому, что я пошел по совершенно новому пути – занялся хлопком. Для меня это был бизнес неизвестный, очень тяжелый, но при этом интересный.

Поставки хлопкового волокна идут на российские текстильные заводы Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Окунуться в неизвестность было страшно? Казалось бы – где выращивание хлопка и где Алтай…

- Я люблю осваивать что-то новое, это мной всегда и движет. Всегда придерживаюсь принципа в бизнесе – надо заниматься тем, за что другие не берутся. На Алтае хлопковым бизнесом не занимается никто. В центральной части хлопко-волокном торгуют также, как у нас здесь зерном – это привычное дело. Поэтому там и цены выше. Мы, будучи здесь, в Сибири в силу своего географического положения можем предложить более выгодные условия и увеличить свою доходность в разы по сравнению с тем, если бы открылись, например, где-то в центральной части России.

- Откуда вы экспортируете хлопок?

- С Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.

- А на Алтае это не реально делать?

- Нет, местные климатические условия категорически для этого не подходят. В России хлопок можно выращивать в Краснодарском крае, но даже при их теплом климате не всегда получается получить то качество продукта, которое предъявляют заводы-переработчики. По сути, вырастить хлопчатник в России можно только, используя ультраскороспелые сорта и гибриды. Созданием таких сортов занимаются селекционеры Волгограда.

- Как происходит изготовление самого хлопка?

- Мы выращиваем хлопок, потом вручную собираем его и перерабатываем - удаляется семя (оно идет на изготовление масла, которое в Азии очень популярно), а сырец загружается в специальный комбайн, который «расчесывает» цветок, просушивает и формирует в так называемые кипы. Далее заводы и фабрики, покупающие у нас это хлопок, делают из него нити и пряжу.

- Пандемия повлияла как-то на ваш бизнес?

- Повлияла. Ведь мы работаем напрямую с таможней - границы закрылись, появились дополнительные сложности в перевозке грузов. Ну, например, водители должны были сдавать анализы на ковид, на это уходило время, появились простои. Много чего и другого было, что стопорило и осложняло весь процесс. У нас были контракты с Турцией, Белоруссией, Россией, куда мы должны были поставляли хлопок. Объемы, конечно, заметно упали. Сейчас мы плавно восстанавливаемся.

Акмаль Назаров всегда придерживается принципа в бизнесе – надо заниматься тем, за что другие не берутся Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Какой-то господдержкой пользовались?

- Какой-то единой федеральной программы по развитию хлопководства в России пока что нет. Однако взаимодействие по поддержке развития все-таки существует. Так, например, нас пригласили вступить в торгово-промышленную палату Алтайского края. В октябре 2020 года мы получили членский билет. Это дало свои плюсы. Мы попросили оказать поддержку входа на китайский рынок. Мы готовы поставлять свой товар в разные страны – на это и делаем ставку, к этому стремимся. Кстати, торгово-промышленная палата пригласила нас поучаствовать в конкурсе на лучшего экспортера года – вот и испытаем удачу. Конечно, я пока что не рассчитываю попасть в десятку лучших, но даже если мы станет 99-ми по России, для нас это будет достижение.

- Каковы основные принципы работы вашей компании?

- У нас есть лозунг – мы все партнеры, единая команда – и те, кто продает, и те, кто трудится на поле. Мы работаем на единый результат.

- Что главное в вашей работе? Доход?

- Моя цель не в том, чтобы заработать миллионы. Когда у тебя много денег, ты теряешь к ним интерес. Интересно, когда ты живешь в каком-то проекте, и при этом он приносит тебе не только деньги, но развитие и удовлетворение.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

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