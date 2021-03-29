В барнаульской больнице женщина набросилась на ребенка, который якобы обидел ее сына

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Олег УКЛАДОВ

В отделении ортопедии детской краевой больницы в Барнауле произошел неприятный инцидент - женщина набросилась на 12-летнего ребенка за то, что тот кинул тапок в ее 6-летнего сына и попал в лицо. В палате находился еще один ребенок, он записал аудио перебранки, на котором отчетливо слышно, как мамаша угрожает ребенку сломать руку.

- Ты сюда что лег, тапками кидаться? Сейчас вторую руку переломаю! Попробуй еще только шаг влево, шаг вправо сделать. Тварь! Пошел на *** лег и лежи! – беснуется женщина.

В этот момент мальчик пытается ей объяснить, что это ее ребенок первый начал кидаться:

- Это был его тапок! Он кидался во всех и матерился как сапожник. Вы ничего не видите и приходите такая, типа все виноваты.

В ответ на это женщина грубо его перебивает:

- Рот закрой!

После этого родители пострадавшего от яжматери мальчика рассказали о случившемся в группе «Инцидент Барнаул».

- Когда мама мальчика вышла из палаты, тот начал кидать в других детей тапки и оскорблять. Мой сын кинул тапок в ответ. Тапок попал в кровать и отрекошетил в лицо этому мальчику. Мать прибежала, когда услышала, что мальчик заплакал. Когда она узнала, кто кинул тапок, то сразу начала кричать и бить моего сына. Она ударила его несколько раз по спине и голове, - рассказала одна из мамочек.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проверкой сообщения занимается полиция. Как минимум, женщине угрожает уголовная ответственность по статье 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Из соцсетей

В социальных сетях аудио вызвало реакцию у жителей региона:

- Берегов у женщины совсем нет.... Что можно требовать от ребенка, если сама так себя ведёт? Даже если парнишка виноват, сделай замечание, скажи медсестре... Но крыть матом, ещё руки распускать?... Но, наверное, уроком будет теперь, как себя можно вести и как нельзя.... – пишет Ольга Михайлова.

- Ситуация двояка, наверняка есть видео и мамани. Сейчас дети в 12 лет такое устраивают, тем более без присмотра. Надо мнение той, что кричит. У нас-то народ, понятно, простой, только бывает так, что довели, - считает Татьяна Батыркаева.

- А кто это ей дал право матами на ребенка и руки распускать? Ее сына что, тапком убило, что она так истерит? Это дети и им свойственно играть, беситься, тем более мальчишки. А если мама этого мальчика придет и спросит с этой халды как следует? – пишет Анна Кашич.